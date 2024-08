Sprint - Márquez survole les débats et s'offre son premier sprint !

Jamais Marc Márquez n'avait remporté une course sprint, exercice apparu l'an passé. L'octuple Champion du monde y a remédié avec la manière au GP d'Aragón, en dominant très nettement l'épreuve pour s'offrir son premier succès au guidon d'une Ducati. Pendant ce temps, Pecco Bagnaia a vécu une course très difficile.

Márquez a mené toutes les séances depuis le début du week-end, souvent avec une spectaculaire avance. Avec ses nombreux virages sur la gauche, le MotorLand Aragón est l'une de ses pistes favorites, les conditions parfois précaires ne faisant que renforcer son avantage. Le pilote Gresini a ainsi survolé les qualifications, collant huit dixièmes à Pedro Acosta, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, ses premiers poursuivants. Enea Bastianini n'était de son côté qu'un lointain 14e sur la grille de départ.

Après la pluie nocturne qui a eu des effets sur les qualifications, le soleil a fait son retour avant le sprint et la piste était cette fois totalement sèche. Les pilotes ont tous opté pour le pneu medium à l'avant et le tendre à l'arrière, comme souvent pour cette course deux fois plus courte que l'épreuve principale.

Bagnaia a pris un envol catastrophique et a perdu plusieurs places tandis que devant, Márquez a conservé la tête devant Martín et Acosta. Son frère Álex était quatrième après les premiers virages, devant Miguel Oliveira, rapidement doublé par Bagnaia. Le Portugais a conclu le premier tour au sixième rang devant Raúl Fernández, Brad Binder, Marco Bezzecchi et Fabio Quartararo. Bastianini n'était que 14e.

Ce premier tour n'a pas été terminé par Aleix Espargaró, tombé au premier virage après un départ très mauvais puis un contact avec Fabio di Giannantonio, ni par Johann Zarco, également parti à la faute. Franco Morbidelli est tombé à son tour dans la deuxième boucle.

Bagnaia a poursuivi sa remontée en doublant Álex Márquez, tandis que derrière eux, Quartararo s'est défait de Bezzecchi, qui a vite dégringolé dans le classement, et Binder a pris l'avantage sur Raúl Fernández.

Márquez sans rival, Bagnaia en difficulté

Marc Márquez a vite creusé l'écart en tête, repoussant Martín à une seconde après trois tours. Le pilote Pramac était suivi de près par Acosta, tandis que Bagnaia était à presque deux secondes derrière eux... avant une nouvelle erreur qui l'a vu sortir trop large au virage 5, permettant à Álex Márquez et Oliveira de le doubler. Quartararo a continué son inattendue remontée en s'offrant un dépassement sur Raúl Fernández.

Clairement en difficulté, Bagnaia a vu Binder devenir une sérieuse menace, le pilote KTM prenant finalement l'avantage après le cap de la mi-course. Le pilote Ducati n'était plus que septième, avec le trio Quartararo-Fernández-Bastianini au contact, l'Italien ayant réalisé plusieurs dépassements.

Pendant ce temps, Márquez caracolait en tête avec déjà deux secondes d'avance sur Martín, qui disposait d'un avantage similaire sur Acosta, lui même plus de trois secondes devant Álex Márquez. C'est bien la lutte pour les dernières positions dans les points qu'il fallait suivre : Bastianini s'est emparé de la neuvième place en doublant Fernández. Quartararo a pris l'avantage sur Bagnaia mais est ensuite passé hors piste et les deux hommes ont perdu du temps, permettant à Bastianini de les dépasser.

La course de Marc Márquez était bien plus calme. Son avance sur Martín frôlait les quatre secondes à l'entame du dernier tour, lors duquel il a assuré pour s'offrir son premier succès sur une moto autre qu'une Honda, le premier également sous les couleurs de Gresini. Márquez n'avait plus connu le succès depuis le GP d'Émilie-Romagne, il y a près de trois ans, et sera le grand favori pour renouer avec la victoire en course principale dimanche.

Le futur titulaire de l'équipe Ducati officielle a devancé Martín et Acosta. Álex Márquez a pris la quatrième place devant Oliveira, Binder et Bastianini. Quartararo n'a rien lâché et a arraché la huitième place à Bagnaia dans le dernier tour. Le pilote Ducati a dû s'employer pour prendre le dernier point, conquis juste devant Bezzecchi, qui l'a brièvement doublé avant de perdre l'avantage, et Fernández. Maverick Viñales a de son côté pris une très décevante 19e place.

GP d'Aragón - Course sprint MotoGP