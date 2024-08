Le programme du GP d'Aragón MotoGP 2024

Arrivé au calendrier en 2010 après avoir été nommé circuit de réserve et avoir remplacé une piste hongroise qui n'allait finalement jamais rejoindre le programme, le MotorLand Aragón contribue aujourd'hui à la présence massive de l'Espagne sur l'agenda.

Installé près de la ville d'Alcañiz, le MotorLand Aragón draine moins de foule que les pistes plus traditionnelles, mais il fait son retour au calendrier cette année après avoir été absent la saison dernière et ne subira plus l'alternance jusqu'en 2026. Voilà qui devrait faire le bonheur d'un Marc Márquez qui y a souvent brillé, auteur de cinq des sept succès qu'y a conquis Honda, la marque la plus victorieuse sur place, avant d'être battu en 2021 par un Pecco Bagnaia qui avait impeccablement résisté à la pression pour aller chercher sa première victoire. Aujourd'hui, tous les records sur place appartiennent à Ducati.

Les horaires du GP d'Aragón

Date Séance Heure française Vendredi 30 août Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 31 août Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 1er septembre Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Le départ de la course sprint sera donné samedi à 15h et celui de la course principale MotoGP dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Aragón ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du Grand Prix cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit du MotorLand Aragón

Circuit moderne, dessiné par Hermann Tilke au milieu des collines ocres du désert du Teruel, le MotorLand Aragón a d'emblée séduit le paddock lorsqu'il a remplacé au pied levé un Grand Prix de Hongrie qui n'a jamais abouti. Cette piste reste aujourd'hui l'une des rares à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le circuit impose une longue ligne droite dans laquelle les 350 km/h ont été dépassés pour la première fois en 2020, mais aussi un profil complexe et varié avec des virages tantôt rapides tantôt serrés. Peu utilisé pendant l'année, il est généralement sale en début de week-end, balayé par de forts vents qui drainent du sable, et son bitume a la réputation d'être abrasif. Il sera d'autant plus intéressant d'étudier les conditions de piste cette année, sachant que le MotoGP n'y est plus retourné depuis deux ans.

VIDÉO - Un tour du circuit de MotorLand Aragón

Caractéristiques de la piste :

Construction 2009 Longueur de la piste 5,077 km Largeur de la piste 15 m Virages 10 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 968 m Pole position à droite Distance de la course MotoGP 116,771 km (23 tours) Distance de la course sprint 55,847 km (11 tours)

Records en vigueur :

Record de la pole P. Bagnaia 1'46"069 2022 Meilleur temps en course L. Marini 1'47"795 2022 Record V-max E. Bastianini 354,1 km/h 2022 Record vitesse moyenne P. Bagnaia 172,3 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Aragón

Pour aller chercher sa première victoire MotoGP sur cette piste, en 2021, Pecco Bagnaia n'a pas eu la vie facile. Parti de la pole position, il s'est installé à l'avant de la course dès le départ, cependant il lui a fallu composer avec la pression exercée par le maître des lieux. Marc Márquez s'est en effet affirmé comme une réelle menace dès l'extinction des feux et c'est lui qui a fait la course en tête avec le pilote Ducati, les deux hommes semant rapidement leurs poursuivants. Malgré une lutte acharnée en fin de course, Bagnaia a finalement pu lui résister, livrant pour son premier succès une performance magistrale.

Comme sur toute piste tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faisant la part belle aux virages à gauche, Aragón reste toutefois un endroit où Márquez est particulièrement attendu. Ce sera d'autant plus le cas cette saison qu'il pilote désormais une Ducati, moto qui a pris le dessus à Alcañiz avec la baisse de performance connue par Honda et les blessures qui ont momentanément écarté le #93. Il y a deux ans, c'est aux mains d'Enea Bastianini que la moto italienne s'était imposée, alors que Bagnaia partait à nouveau de la pole.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Aragón :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2022 P. Bagnaia - E. Bastianini 2021 P. Bagnaia - P. Bagnaia 2020 T. Nakagami - F. Morbidelli 2020 F. Quartararo - Á. Rins 2019 M. Márquez - M. Márquez 2018 J. Lorenzo - M. Márquez

Course suivante : Grand Prix de Saint-Marin (6-8 septembre)

Calendrier MotoGP