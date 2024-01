GP d'Aragón 2021 : La course où Pecco Bagnaia s'est transformé

La première victoire d’un pilote peut avoir des effets très différents sur la suite de sa carrière. Pour certains, elle reste une performance à part, fruit de circonstances particulières, et venir très tardivement. Pour d'autres, elle peut survenir très vite comme pour Brad Binder à son troisième départ en 2020. Elle peut aussi être le signe d’une montée en puissance, comme pour Fabio Quartararo en 2020, l’année précédant son titre. Elle peut enfin couronner une carrière après être longtemps passé près du succès, à l'image de Johann Zarco en Australie l’an passé. Et pour Pecco Bagnaia, elle a marqué un véritable tournant.

L'Italien a fait son arrivée en MotoGP en 2019, dans la foulée de son titre en Moto2, mais il a connu une première saison discrète, jouant rarement le top 10 et avec une quatrième place à Phillip Island comme meilleur résultat. Dans une saison 2020 écourtée, sa campagne a été gâchée par une fracture à la jambe mais il a néanmoins marqué les esprits avec une deuxième place à Misano, alors qu'il se déplaçait encore avec des béquilles. Cela a suffit à convaincre Ducati de la promouvoir dans son équipe officielle.

La saison 2021 de Bagnaia a débuté sur une pole au Qatar, signe de sa marche en avant, mais il est resté inconstant, alternant podiums et résultats en demi-teinte jusqu'à l'été. En arrivant au GP d'Aragón, le pilote Ducati occupait la quatrième place du championnat à 70 points de Fabio Quartararo, et ne se doutait probablement pas que le week-end qu'il allait vivre allait tout changer dans sa carrière.

Parti en pole, Bagnaia a mené tout au long de l'épreuve mais n'a jamais compté plus de quatre dixièmes d'avance sur Marc Márquez, grand spécialiste de ce tracé où il compte cinq succès en catégorie reine. Dans les trois derniers tours, l'Espagnol a porté un total de sept attaques, auxquelles Bagnaia a toujours pu répliquer. Ce n'est qu'à la fin du dernier tour que Márquez a accepté sa défaite, pour franchir la ligne d'arrivée 0"673 derrière le Turinois.

"Je pense que j'ai 10 kg en moins sur les épaules", confiait Bagnaia après l'arrivée. "C'est une grande journée pour nous, pour l'équipe, pour Ducati et pour moi. À chaque fois que je suis passé proche de ma première victoire, il manquait quelque chose. Gagner une course comme ça, c'est incroyable, parce que Marc est toujours bon ici. "

Dans le garage de Ducati, cette course a été vécue avec une tension maximale et elle conserve une saveur très particulière. "On est toujours nerveux quand il y a une telle situation", s'est souvenu Paolo Ciabatti, qui était alors directeur sportif de Ducati, dans le podcast du MotoGP l'an passé. "Le GP Aragón était incroyable parce que c'est un circuit où Marc est super fort. Voir Pecco garder son calme dans une telle situation, avec Marc qui le doublait, lui qui repassait devant, etc... C'était peut-être l'une des plus belles victoires de sa carrière chez Ducati. En tout cas, elle était très émouvante pour nous. C'est bien pour les spectateurs. J'ai toujours des problèmes de papillons dans le ventre !"

Ce que Ducati ne savait pas, c'est que Bagnaia allait être totalement transformé par cette victoire. Celui qui portait alors le numéro 63 a enchaîné avec un deuxième succès qui l'a rapproché à 48 points de Quartararo et il joué le podium à chaque course dans la dernière partie de la saison saison, ne le laissant échapper qu'au GP d'Émilie-Romagne, où il une chute a scellé le sort du championnat en faveur du Français. Mais Bagnaia a bien été l'homme fort de cette fin de championnat, concluant la saison avec un retard de 26 points sur Quartararo.

La suite de l'histoire est connue. Bagnaia a connu un début de saison 2022 difficile, cumulant jusqu'à 91 points de retard sur Quartararo au GP d'Allemagne, avant de dominer la fin d'année pour s'offrir son premier titre en MotoGP. En 2023, il a d'emblée mené le championnat, ne laissant les commandes que brièvement à Marco Bezzecchi en début d'année puis pendant 24 heures à Jorge Martín en Indonésie.

Bagnaia fait désormais preuve d'une régularité spectaculaire : en 2023, il a terminé 15 courses du dimanche sur le podium, les cinq autres ayant été marquées par des chutes, mais toujours alors qu'il figurait parmi le trio de tête. Il n'a ainsi bouclé que 18 tours hors du top 5 dans les courses principales en 2023.

L'Italien est désormais double Champion du monde dans la catégorie reine et aura l'occasion de revenir sur les lieux de son premier succès cette année, puisque le MotorLand Aragón réintègre le calendrier du MotoGP après un an d'absence.