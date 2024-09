Près de trois ans, 1043 jours précisément, après sa dernière victoire au GP d'Émilie-Romagne 2021, Marc Márquez a renoué avec le succès au GP d'Aragón. Au-dessus du lot depuis le début du week-end sur l'un de ses circuits préférés, l'Espagnol avait déjà remporté son premier sprint samedi, avant de s'offrir un 60e succès autoritaire dans une course principale en MotoGP ce dimanche, le tout premier au guidon d'une Ducati et avec l'équipe Gresini.

Pendant ce temps, Jorge Martín a engrangé de gros points alors que Pecco Bagnaia a perdu une chance de monter sur le podium en s'accrochant avec Álex Márquez, ce qui a offert la troisième place à Pedro Acosta.

Tout au long du week-end, Márquez est resté imperturbable sur un circuit à l'adhérence parfois précaire, ce qui a été renforcé par la pluie tombé entre chaque journée en piste. Après un warm-up disputé sur piste humide, l'asphalte était intégralement sec pour la course, mesuré à 43°C. Dans ces conditions, tous les pilotes ont opté pour le pneu medium à l'avant comme à l'arrière.

Comme samedi, Márquez a pris un envol impeccable depuis la pole et, comme samedi, Bagnaia s'est très mal élancé depuis la quatrième place. Pedro Acosta est resté deuxième après le premier virage, devant Jorge Martín, qui a gagné une position en profitant de l'erreur de son rival pour le titre. Álex Márquez, Franco Morbidelli et Miguel Oliveira suivaient. Bagnaia était septième avant Brad Binder, Marco Bezzecchi et Jack Miller.

Bagnaia a gagné une première position à la fin du premier tour, à la faveur d'une chute d'Oliveira devant lui, à haute vitesse mais sans gravité pour le pilote Trackhouse. Miller a de son côté pris l'avantage sur Bezzecchi, tandis qu'Enea Bastianini s'est retrouvé dixième. Fabio Quartararo était alors 13e, devant Johann Zarco, qui n'a pas pu profiter de sa dixième place sur la grille. Les pilotes Aprilia ont dégringolé dans la hiérarchie, avec Aleix Espargaró et Maverick Viñales déjà hors des points.

Au deuxième tour, Martín a tenté un dépassement agressif sur Acosta. Les deux hommes ont dû passer hors de la piste et Acosta a finalement gardé l'avantage, tandis qu'Álex Márquez est revenu à leur contact. Cet incident a permis à son frère Marc de s'échapper. Martín a finalement doublé Acosta à la fin du tour mais son retard sur l'aîné des Márquez était déjà de deux secondes.

Martín a très vite collé une seconde à Acosta, qui semblait ralentir un trio de pilotes Ducati suivis par Binder. Au quatrième tour, Álex Márquez a doublé Acosta et Morbidelli a ainsi tenté de l'attaquer, en vain. Derrière eux, Bezzecchi a repris l'avantage sur Miller, mais il était plus d'une seconde derrière Binder.

Alors qu'il était 12e, Quartararo est tombé au virage 5, qui l'avait déjà piégé vendredi. La course du Français s'est arrêtée là.

Bastianini s'est fait de plus en plus menaçant sur Miller et il a fini par prendre l'avantage... mais le pilote KTM a pu croiser la trajectoire et Fabio Di Giannantonio a aussi réussi à doubler le pilote Ducati, qui s'est retrouvé 11e. La lutte a continué et les deux Italiens ont finalement pris l'avantage sur Miller.

L'action était plus calme à l'avant puisqu'après neuf tours, Marc Márquez avait 2"6 d'avance sur Martín, qui avait repoussé Álex Márquez à 3"4. Acosta restait quatrième mais dans sa roue, Morbidelli a fait une erreur qui lui a fait perdre trois positions. Bagnaia s'est ainsi retrouvé cinquième devant Binder et Bezzecchi.

Une petite erreur d'Acosta a permis à Bagnaia de revenir à son contact avant la mi-course. Une seconde erreur quelques virages plus tard a offert la quatrième place provisoire au vainqueur des deux derniers titres en MotoGP. Relégué à plus de deux secondes d'Álex Márquez, Bagnaia affichait un rythme supérieur à son rival, ce qui lui a permis de revenir dans sa roue à sept tours de l'arrivée.

Pecco Bagnaia perd tout en s'accrochant avec Álex Márquez

Dès le boucle suivante, Álex Márquez a fait une petite et Bagnaia a voulu le doubler à l'extérieur. Márquez n'a pas pu l'éviter et ils sont tombés. La moto de Márquez est passée sur Bagnaia mais les deux hommes ont visiblement pu se relever sans blessure, même si le champion en titre est allé le faire contrôler au centre médical. Bagnaia a surtout payé cette chute au championnat puisque Martín le repousse à 23 points.

Marc Márquez restait intouchable et comptait cinq secondes d'avance à l'entame du dernier tour. Il a assuré pour s'offrir ce succès qu'il attendait tant et qui confirme pour de bon son retour au premier plan, à quelques mois de son arrivée dans l'équipe Ducati officielle.

Jorge Martín a pris la deuxième place devant Pedro Acosta et Brad Binder. Enea Bastianini a doublé Fabio Di Giannantonio puis Franco Morbidelli, une nouvelle remontée qui lui a offert la cinquième place, très loin des premiers alors qu'il s'était imposé lors de la dernière visite du championnat sur ce circuit il y a deux ans. Marco Bezzecchi, Álex Rins et Jack Miller ont complété le top 10. Aleix Espargaró a dû se contenter de la 11e place, après avoir doublé Takaaki Nakagami, meilleur représentant de Honda, en fin d'épreuve.

Johann Zarco n'a pris des points qu'à la faveur des chutes devant lui, en voyant l'arrivée au 14e rang. En grande difficulté, Maverick Viñales a de son côté préféré revenir à son garage pour abandonner.

Des pénalités de 16 secondes sont à prévoir pour Di Giannantonio, Miller et Raúl Fernández (16e), en raison d'une pression de pneu annoncée trop basse à l'avant.

GP d'Aragón - Course MotoGP