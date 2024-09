La pluie complique encore la donne avant la course d'Aragón

L'orage qui s'est abattu sur le MotorLand Aragón dans la nuit de vendredi à samedi a fortement impacté les performances lors de la deuxième journée du Grand Prix, plusieurs pilotes déplorant une adhérence très faible, alors qu'elle était saluée la veille, et rencontrant de grandes difficultés à extraire le potentiel de leurs motos.

En fonction de leur emplacement sur la grille, plusieurs ont également été piégés par la saleté de la piste au départ du sprint, avec de grosses glissades observées notamment pour Pecco Bagnaia, Brad Binder ou encore Aleix Espargaró, ce dernier tombant même dans le premier virage.

Espargaró, comme d'autres avec lui, a dénoncé des conditions "inacceptables", tout en révélant avoir alerté les officiels avant le départ, en vain. Des mesures ont néanmoins été prises samedi soir pour tenter d'améliorer la situation, avec un nettoyage en règle du bitume et l'allongement du warm-up dans le but de permettre cinq minutes d'essais de départ, autant pour s'y entraîner que pour gommer la grille.

"Nous avions nettoyé la piste vendredi soir afin de préparer la journée de samedi", a indiqué samedi soir Loris Capirossi, représentant de la Dorna à la direction de course. "Nous avons rencontré la même situation ce soir, nous avons nettoyé autant que possible, en particulier la zone de la grille, mais la pluie est à nouveau très sale. Je souhaite remercier le circuit pour tous les efforts fournis."

La météo n'est décidemment pas très coopérative car la pluie a fait son retour après cette nouvelle entreprise de nettoyage. Ce matin, c'est donc sur une piste mouillée que les pilotes MotoGP ont disputé le warm-up, en pneus rainurés. Large leader du week-end jusqu'ici, Marc Márquez n'a fait qu'un tour de repérage avant de rejoindre son stand pour une simulation de flag-to-flag.

Le meilleur temps signé par Jorge Martín n'est qu'anecdotique dans ces conditions, avec un chrono de 2'02"388, très loin du record établi vendredi par Márquez en 1'45"801. On peut retenir en revanche que Pecco Bagnaia a manqué ses deux essais de départ, avec un holeshot device visiblement bloqué qui ne lui a pas permis de se rassurer après son envol manqué de samedi.

Des conditions qui restent compliquées

"La journée s'annonce encore difficile car les conditions de piste sont assez mauvaises", concède ce matin Piero Taramasso, responsable deux roues de Michelin Motorsport, auprès du site officiel du MotoGP. "Le nouvel asphalte est assez graisseux et glissant, et avec la pluie ainsi que la saleté et le sable qui viennent des alentours de la piste, le niveau d'adhérence est très mauvais."

"On a vu hier que tous les pilotes se sont plaints de l'avant car beaucoup de graining apparaissait tant sur le côté gauche que sur le côté droit, et à la fin du sprint, au bout de 11 tours, l'avant était endommagé pour tout le monde. Les pilotes ont beaucoup souffert, certains plus que d'autres mais c'était la tendance. Hier, le pneu arrière tendre a atteint des températures très, très élevées."

Le MotorLand Aragón est situé dans le désert du Teruel, entouré d'étendues de terre ocre. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avec une faible usure, c'est la température qui a atteint des sommets dans le pneu arrière tendre utilisé au sprint, avec un niveau "qui n'est pas acceptable" selon Piero Taramasso. "Nous avons vu des cloques sur toutes les motos quand elles sont revenues. Nous avons contrôlé la température sur les données et, compte tenu du nouvel asphalte, elle est trop élevée, ça n'est donc pas possible de faire la course de 23 tours avec [le pneu tendre] aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Avec le pneu medium, le contrôle de la température sera meilleur, nous le savons, c'est pourquoi tout le monde va prendre le medium. Et j'espère que ça se passera mieux car avec le medium à l'arrière, ça poussera moins sur l'avant, qui pourra donc survivre."

Il n'en demeure pas moins que les conditions restent très compliquées à moins de quatre heures du départ du Grand Prix. "Nous ne pouvons recueillir aucune donnée car la piste est mouillée, et hier matin elle était humide. Il est donc impossible d'établir des réglages et de faire de bons tours. Vendredi matin, la piste était verte, sale, avec de la poussière et sans gomme. Les équipes essayent de faire le meilleur travail possible mais ce ne sont pas de bonnes conditions pour régler les motos", a ajouté le responsable Michelin.

Le programme prévoit à présent la tenue des courses Moto3, puis Moto2, avant le départ de la course principale de la catégorie MotoGP à 14h. D'après les prévisions météo, plus aucune pluie n'est attendue, malgré un ciel qui devrait rester nuageux, le tout avec des températures en légère baisse, la maximale attendue dans l'après-midi étant de 28°C. Ce qui va désormais être suivi attentivement, c'est la capacité du bitume à sécher et à se nettoyer avec le passage des motos, dans l'espoir que la grille soit en meilleure condition pour le coup d'envoi de la course.

