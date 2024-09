Les pilotes n'en veulent pas à Miller pour la chute du premier tour

Quatre pilotes ont été éliminés dès le premier tour au GP d'Indonésie, sans conséquences physiques pour eux. Au cœur de la chicane des virages 2 et 3, Jack Miller a été surpris par la trajectoire prise par Maverick Viñales et il a perdu le contrôle de sa moto en voulant freiner plus fort que prévu. Une fois à terre, il a emporté Aleix Espargaró, tandis qu'Álex Márquez et Luca Marini n'ont pas pu éviter la chute, qui a été jugé comme un incident de course par les commissaires.

"J'ai eu un départ plutôt bon, j'ai essayé de me faufiler au virage 1 jusqu'au 2, j'étais côte à côte avec Aleix, et j'essayais simplement de garder cette vitesse à l'intérieur pour le virage 3", a expliqué Miller. "Quand j'ai changé de direction dans le virage 3, Vini était sur une trajectoire serrée, donc ça perturbait celui qui allait se retrouver à l'extérieur. Je me concentrais sur la bataille avec Aleix au virage 2, et quand on est arrivés dans le 3, j'ai vu à quel point j'étais proche de Vini, et dès que j'ai pris le frein avant, [la moto] est tombée."

"C'est le genre de cas où tout se referme, le genre de choses typiques dans le premier tour. Je veux présenter mes excuses pour cette chute, ce n'était pas mon intention. C'est un incident de course. On essaie de négocier un million de choses à la fois et malheureusement cette fois j'ai été piégé."

"J'étais le premier à terre et si je suis tombé, c'était pour ne percuter personne", a expliqué Miller, assurant n'avoir "rien fait de fou" dans cette séquence.

Aleix Espargaró a estimé que l'Australien était sur une trajectoire très extérieure mais accepte la qualification d'incident de course, même s'il s'étonne qu'un accrochage ait été sanctionné en Moto2 et pas celui-ci. "C'est toujours difficile", a reconnu le pilote Aprilia. "J'ai vu par exemple, la décision en Moto2 entre Zonta [van der Goorbergh] et [Jaume] Masia. Ils ont juste mis un double long-lap juste parce que Masia est tombé. Mais je voyais ça comme un contact normal au virage 1. Pourquoi il a eu ce double long-lap et nous non ?"

"Je m'en fiche, je n'en veux pas à Jack, ça peut arriver, c'est le premier tour. Ici, on prend beaucoup beaucoup de risques, c'est pourquoi ici je peux comprendre une décision parce que si tu regardes la vue de l'hélicoptère, il était complètement en-dehors de la trajectoire. Mais en tout cas, c'est la course et ça peut arriver. "

Márquez et Marini totalement piégés

Álex Márquez a été percuté à l'arrière et n'a donc pas vu l'incident sur le moment. Il se montre également indulgent envers Jack Miller dans le contexte tendu du premier tour.

"Pas grand-chose à dire parce que je n'ai rien vu de la chute, ce sont juste quelques motos qui m'ont percutées à l'arrière, je pense que c'était la KTM de Miller", a commenté le pilote Gresini. "Peut-être qu'il était trop optimiste en arrivant à cet endroit, il a perdu l'avant en freinant, mais c'est quelque chose qui peut arriver."

"Tout le monde veut remonter vite, récupérer des positions, et surtout sur ce circuit parce qu'après, avec la chaleur et le pneu avant, c'est difficile de dépasser. Donc pas grand-chose à dire, on peut oublier, et on aura une opportunité de plus la semaine prochaine à Motegi."

Les motos d'Álex Márquez et Aleix Espargaró après la chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La situation était comparable pour Luca Marini, dernier pilote piégé. Le pilote Honda ne pouvait rien faire avec les trois motos tombées devant lui. "Je n'ai pas pu voir, parce que j'étais [proche de] Brad Binder", a expliqué Marini. "C'est juste que quand nous avons fait le changement de direction, il y avait trois motos et trois pilotes qu'il était impossible d'éviter. Je n'ai rien vu, donc je ne sais pas."

"Juste de la malchance, mais peu importe, cette course était bizarre, avec seulement douze pilotes à l'arrivée. Donc c'était très facile de prendre des points à l'arrivée. Mais quand j'ai relevé ma moto, elle était détruite, donc c'était impossible de reprendre la course."

