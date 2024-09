La "course intense" de Bagnaia après une entame difficile

Pecco Bagnaia a sauvé un podium au terme d'une course difficile à Mandalika. L'Italien n'a pas pu lutter pour les premières places, payant notamment un mauvais envol. Alors qu'il avait réussi à gagner deux positions immédiatement lors du sprint, il a cette fois cabré et patiné, conservant néanmoins sa quatrième place au premier virage, avant d'être avalé par Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli avant la fin du premier tour.

"[Il faut remédier aux départs] le plus vite possible parce que les deux dernières saisons, j'ai toujours été parfait au départ, et dans les quatre derniers Grands Prix, depuis l'Aragón, je m'élance toujours différemment, et toujours mal", a déploré Bagnaia, interrogé par le site officiel du MotoGP.

"Aujourd'hui c'était différent [de samedi], hier ce n'était pas trop mauvais mais ce matin c'était bon, cet après-midi j'ai cabré et j'ai patiné. Heureusement, je n'ai pas perdu de position mais j'étais un peu prudent dans le premier tour et j'ai perdu des places. C'était de ma faute."

Bagnaia a ensuite vécu une "course intense". Dans les premiers tours, il a dû se battre avec Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez, mais il a finalement pu rester devant eux. Après 20 boucles, il était toujours sixième et c'est là que sa course a basculé : il a profité de la chute d'Enea Bastianini puis s'est défait de Bezzecchi, non sans mal, et enfin de Morbidelli, pour voir l'arrivée au troisième rang : "C'était presque impossible de doubler Bezzecchi, avec la GP23 ils ont un peu plus de motricité que nous et c'était dur."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dès que je l'ai doublé, c'était beaucoup plus facile avec Franky parce qu'avec la même moto [la Ducati version 2024], je savais beaucoup mieux ce qu'il se passait. Mais c'était dur, très dur. La troisième place est très bonne aujourd'hui, on a repris trois points au championnat par rapport au début [du week-end] et c'est acceptable."

Juste avant de doubler Morbidelli, Bagnaia a activé le variateur de hauteur de sa Ducati, ce qu'il ne faisait pas à chaque tour, une manœuvre qui a rappelé l'utilisation du DRS en F1 : "Je ne l'utilisais qu'à une seconde du pilote devant moi ! [rires] Ça dépendait de ma sortie du virage 8. Si je sortais avec beaucoup d'angle, c'était inutile de l'utiliser parce que ça peut faire glisser encore plus. Cette fois, je suis super bien sorti donc je l'ai utilisé et c'est sûr que ça a bien aidé."

Le fait d'être contraint de disputer sa course derrière d'autres pilotes a ralenti Bagnaia : "J'avais un très bon rythme mais quand j'étais derrière le groupe, j'avais beaucoup de mal avec le pneu avant, pour freiner fort et je perdais du temps."

"Pour moi, c'est parce que quand je n'ai personne devant, je peux compenser le manque de grip arrière au freinage, en gagnant beaucoup de temps comme ça", a ajouté Bagnaia. "Quand on est derrière, on ne peut pas freiner fort, on ne peut pas attaquer comme on le veut et le pneu arrière n'est vraiment pas prêt. C'est vraiment une chose propre à la GP24 quand on est derrière. Après quatre ou six tours, j'avais retrouvé mon rythme, j'étais assez fort, mais j'ai manqué les quatre ou cinq premiers tours."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En prenant la troisième place pendant que Jorge Martín s'imposait, Pecco Bagnaia a perdu neuf points sur son rival ce dimanche, après lui en avoir repris 12 samedi quand il a gagné le sprint et que l'Espagnol a fait un zéro pointé. La situation évolue donc peu au championnat mais Bagnaia dresse un bilan plutôt satisfaisant de son week-end.

"On a tous les deux fait le maximum. Je pense que pour Jorge, c'était important de gagner parce qu'il ne l'avait pas fait pour Le Mans, c'est important pour son mental. Et pour moi, c'était important de reprendre des points. On a réussi à reprendre des points, on a un peu réduit l'écart au championnat, de trois points. On est à 21 [points] maintenant, c'est moins qu'à Misano. C'est juste un point de départ et il faudra continuer comme ça."