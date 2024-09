Quartararo : "Je me suis amusé à partir du 10e tour"

Sixième sur la grille de départ, Fabio Quartararo a d'abord cru vivre une course aussi frustrante que le sprint de la veille au Grand Prix d'Indonésie. Cette fois-ci à cause d'un départ compliqué, lors duquel il a peiné en raison d'un pneu insuffisamment mis en température. Il a ainsi perdu quatre places d'emblée, puis s'est retrouvé relégué au 13e rang à l'issue du premier tour.

"J'ai failli m'en mettre une au virage 7, j'ai coupé, j'ai dû ralentir une seconde pour éviter un long lap donc j'ai perdu quatre positions", raconte-t-il. "À part les cinq premiers tours, je pense que l'on peut être satisfait de notre course."

Il a en effet fallu un bon tiers de l'épreuve avant que la Yamaha ne retrouve définitivement le rythme prometteur dont elle était capable depuis le début du week-end, ce qui a permis au champion du monde 2021 de se battre pour revenir dans le top 10, tout en profitant aussi de plusieurs chutes venues émailler une course que seuls 12 pilotes ont terminée. Impuissant la veille dans le combat rapproché, il s'est cette fois senti un peu plus à l'aise.

"[J'étais] un petit peu [plus à l'aise pour dépasser], parce qu'on est parti aussi avec le pneu dur à l'avant, donc j'arrivais à freiner un peu plus fort", confirme-t-il. "Avec le medium à l'arrière, je pense que les autres ont eu une petite baisse aussi. On a réussi à bien sauver les pneus. Je me suis amusé sauf que voilà, je me suis amusé à partir du 10e tour, je me suis amusé les 15 derniers tours."

"Le rythme était là pour se battre pour le top 5 aujourd'hui. Je pense que l'on aurait pu terminer assez proche de [Marco] Bezzecchi, comme à Misano. Il y a des progrès, c'est un petit peu mieux, ce n'est pas non plus la folie mais il y a une direction. Maintenant, je m'attends à une course très compliquée à Motegi."

On n'a pas les réponses à nos questions...

Fabio Quartararo tire un bilan finalement mitigé. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le développement mené par Yamaha permet à Fabio Quartararo de retrouver du plaisir au guidon mais l'ensemble demeure toujours insuffisant. Pour le Français, la situation est ainsi un peu entre deux eaux car elle booste sa confiance personnelle mais laisse l'équipe du constructeur japonais dans le flou sur trop de points, et particulièrement celui de la chauffe pneumatique.

"C'est positif mais plus pour moi que pour l'équipe", résume le Niçois. "Moi, mentalement, ce week-end je me suis senti bien... Mais pour les problèmes que l'on a, on n'a pas la réponse à nos questions et ça, ce n'est pas trop positif. Álex [Rins] a fait dernier aujourd'hui, et sincèrement je comprends très bien pourquoi quand en début de course le feeling est compliqué, qu'on n'arrive pas à chauffer le pneu... On met beaucoup trop de temps."

"La direction, je ne peux pas entrer vraiment dans les détails, mais on l'a trouvée sur le châssis pour réussir à peut-être avoir plus de grip", conclut-il sur les perspectives futures. "Il faut voir jusqu'où on peut gagner ce grip, mettre beaucoup plus de puissance mais ce n'est pas pour cette année, et travailler sur l'électronique."