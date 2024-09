Course - La rédemption d'un Jorge Martín tout-puissant !

Au lendemain d'un sprint qui a vu Jorge Martín partir à la faute, ce qui a profité à Pecco Bagnaia, les deux hommes ont repris leur duel, cette fois dans le cadre du Grand Prix d'Indonésie. Avec toujours en pole le leader du championnat, devant Marco Bezzecchi et Pedro Acosta sur la grille de départ.

Les conditions sont restées les mêmes que durant tout le week-end à Mandalika, avec une chaleur écrasante par 30°C dans l'air et quasiment 60°C au sol. Comme on pouvait s'y attendre, l'ensemble des pilotes ont opté pour le pneu medium à l'arrière, à l'exception de Fabio Di Giannantonio, huitième sur la grille et parti en tendre.

Jorge Martín a pris le meilleur envol pour conserver la tête alors qu'Enea Bastianini a jailli au deuxième rang, devant Pedro Acosta et Pecco Bagnaia, resté quatrième avant de céder un peu plus tard face à Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli. Plus loin, dans les premiers enchaînements, quatre pilotes ont chuté : parti à la faute, Jack Miller a emmené avec lui les malheureux Álex Márquez, Aleix Espargaró et Luca Marini. Tous sont indemnes.

Côté français, Johann Zarco a bouclé le premier tour au neuvième rang tandis que Fabio Quartararo a perdu pied pour se retrouver seulement 13e.

En trois tours, Jorge Martín a pris plus d'une seconde d'avance sur ses poursuivants, désormais emmenés par Pedro Acosta, Marc Márquez ferraillant pour revenir dans la roue de Pecco Bagnaia. L'Espagnol a tenté de prendre le dessus sur le double champion du monde en titre mais s'est heurté à une belle résistance, dans un combat auquel est venu se mêler Fabio Di Giannantonio. L'Italien a tout perdu en chutant, sans gravité, à 19 tours de l'arrivée.

Le cap des dix premières boucles approchant, Pecco Bagnaia a accéléré le rythme, dans un scénario rappelant celui de Misano la semaine passée. Et pendant ce temps, le peloton a perdu deux unités supplémentaires puisque Marc Márquez a vu sa moto le trahir, en flammes, tandis que Joan Mir a chuté au guidon de la Honda.

Le show inachevé de Bastianini

Enea Bastianini pouvait croire à la victoire... Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En tête, Jorge Martín a u vu le matelas qu'il s'était aménagé s'amincir, Pedro Acosta revenant sous la seconde. Alors qu'il avait rétrogradé en cinquième position, Enea Bastianini a repris Marco Bezzecchi puis Franco Morbidelli pour accéder à la troisième place, ce que n'est en revanche pas parvenu à faire Pecco Bagnaia avec la même aisance.

Débarrassé de ses deux compatriotes à l'entame des dix derniers tours, Enea Bastianini s'est lancé dans une tentative de remontée sur la tête de course, affichant un rythme impressionnant et se rapprochant à coups de dixièmes et de records du tour. Sauf que le show du troisième du championnat a accouché d'une mauvaise chute, le pilote Ducati partant à la faute alors qu'il produisait son effort et abandonnant là tout espoir de victoire.

Faisant preuve de patience et de méthode, Pecco Bagnaia n'a pas paniqué et, à l'approche du cinquième tour, est parvenu à se défaire successivement de Marco Bezzecchi puis Franco Morbidelli, lui permettant de monter sur le podium et d'envisager un peu plus de sauver les meubles dans l'optique du championnat.

Jorge Martín a définitivement éloigné la menace que constituait Pedro Acosta en reprenant de l'air avec plus de deux secondes d'avance, dans une course avec seulement 12 hommes à l'arrivée et qui a vu les Français profiter des circonstances pour s'affronter et, surtout, s'inviter dans le top 10 : Fabio Quartararo au septième rang, deux positions devant Johann Zarco.

Au lendemain d'une chute coûteuse, Jorge Martín renoue enfin avec la victoire le dimanche depuis son succès au Mans, sa troisième en Grand Prix cette saison et la septième de sa carrière. Et voici le pilote Pramac qui reprend des longueurs d'avance sur Pecco Bagnaia au championnat MotoGP avant de se rendre à Motegi !

Grand Prix d'Indonésie