Sprint - Bagnaia s'impose, zéro pointé pour Martín !

Quelques heures après la pole position plus que jamais autoritaire de Jorge Martín, la course sprint du Grand Prix d'Indonésie était attendue comme un nouvel élément de réponse quant à la hiérarchie du week-end. Allait-elle confirmer la mainmise du leader du championnat au sein des prétendants au titre ?

Les conditions, elles, sont restées identiques à celles du début de journée avec toujours une forte chaleur, le mercure avoisinant les 30°C dans l'air et la piste ayant encore gagné en température, flirtant avec les 60°C. Côté pneumatique, la donne était simple pour ces 14 tours à boucler : le tendre pour tout le monde à l'arrière.

Le poleman a pris le meilleur envol mais a été suivi comme son ombre par Pecco Bagnaia, qui a plongé sans son sillage au premier virage, suivi par Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Alors que le duel tant attendu se profilait, Jorge Martín a perdu l'avant dans le virage 16, comme beaucoup d'autres avant lui ce week-end ! L'Espagnol est reparti en dernière position, avec alors un écart supérieur à 7 secondes sur le nouveau leader.

Alors que Raúl Fernández et Joan Mir ont chuté eux aussi, Fabio Quartararo s'est maintenu à sa sixième place mais Johann Zarco a connu un départ compliqué qui l'a relégué au dixième rang. Devant, Pecco Bagnaia n'a pas pris la poudre d'escampette, emmenant derrière lui Marco Bezzecchi et Marc Márquez et, un peu plus loin, Enea Bastianini.

Bezzecchi trop proche de Bagnaia

Bagnaia reprend 12 points à Martín. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

À sept tours du but, Marco Bezzecchi s'est raté au freinage et a tiré tout droit, chutant au quatrième rang après être passé tout près d'emmener avec lui un Pecco Bagnaia qui s'est ainsi retrouvé en lutte directe avec Marc Márquez. Le double Champion du monde en titre a toutefois réussi à prendre un peu d'air, sans toutefois décrocher totalement l'Espagnol et son poursuivant, Enea Bastianini, affichant un gros rythme lui aussi.

Dans une bagarre intense et compacte pour les places d'honneur, Fabio Quartararo a fini par céder et a perdu plusieurs positions d'un coup, sortant de la zone des points dans laquelle est entré son compatriote Johann Zarco. Nous apprenons par la suite que le pilote Yamaha est entré en contact avec la Desmodesidi de Franco Morbidelli en tentant un attaque, ce qui expliquerai sa dégringolade au classement.

Dans le trio de tête, Enea Bastianini s'est montré de plus en plus pressant mais n'est pas parvenu à trouver l'ouverture sur Marc Márquez. Un combat qui a profité au leader à l'entame des deux derniers tours. Moment choisi par le vainqueur du dernier Grand Prix pour passer à l'attaque et s'emparer de la deuxième place.

Plus inquiété, Pecco Bagnaia a filé vers la victoire dans cette course sprint, devant son coéquipier et Marc Márquez. Marco Bezzecchi a pris la quatrième place devant Pedro Acosta, Franco Morbidelli et Maverick Viñales. Johann Zarco a pris les deux points de la huitième place en devançant Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martín, lui, a tout donné dans sa remontée, qui s'est achevée dans le top 10 mais sans le moindre point. Et voici Pecco Bagnaia qui reprend d'un coup 12 points à son principal rival au championnat, à la veille d'un nouvel affrontement qui promet déjà...

GP d'Indonésie - Course sprint