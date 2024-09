Quartararo impuissant et "encore à des années-lumière" des Ducati

La frustration est grande pour Fabio Quartararo, qualifié septième sur la grille du Grand Prix d'Indonésie mais éjecté des points en course sprint. Seulement 12e à l'arrivée, le champion du monde 2021 a payé le prix d'un dépassement tenté sur Franco Morbidelli, qui s'est soldé par un contact et un échec. Un incident qui met en avant le problème récurrent de sa Yamaha, au guidon de laquelle il se sent tout simplement dans l'incapacité de doubler.

"Il s'est passé que le seul dépassement que j'ai essayé de faire, vu qu'on n'arrive à en faire aucun, s'est mal passé : on a perdu des positions", résume-t-il amèrement. "On n'a pas réussi à faire un dépassement et c'est clairement notre plus grand point faible en course."

"Il n'y a aucun moyen pour nous de dépasser. J'ai attaqué au maximum, mais on a moins de grip qu'eux, moins d'accélération, plus de wheelie, plus de problèmes pour stopper la moto... On n'a pas de points forts par rapport à eux, donc on pilote de manière défensive en course, pour ne pas se faire doubler, mais sans non plus pouvoir doubler. En bagarre, ça fait plusieurs années que l'on est mauvais."

En allant plus loin dans la description du ressenti, Fabio Quartararo estime tout simplement avoir désormais retrouvé une situation identique à celle qu'il vivait il y a deux ans... sauf que le reste du plateau n'a évidemment pas traîné en chemin.

"Je me suis senti comme en 2022, sauf que les autres sont clairement beaucoup mieux qu'avant", déplore-t-il. "En 2022, il n'y avait pas beaucoup de motos qui pouvaient être aussi performantes, les KTM n'étaient pas aussi rapides, même les Aprilia ce n'était pas souvent... Mais là, c'est trop compliqué de faire un bon résultat quand on n'arrive pas à dépasser."

"Pendant la course on a perdu une place au départ, on a réussi à rester en 7e position, mais en arrivant sur Pedro [Acosta], je sentais que j'avais quelque chose en plus, clairement, mais on est bloqué derrière et on n'arrive pas à dépasser. Sauf que les autres qui arrivent derrière, peuvent le faire. On fait beaucoup trop le yo-yo avec ceux de devant. C'est assez compliqué."

Pas d'amélioration à court terme

Fabio Quartararo s'est senti impuissant. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'équation à résoudre demeure ainsi toujours la même, à savoir retrouver "la même puissance qu'en début de saison, mais avec l'agilité". Confronté à la remontée de Jorge Martín en fin de course sprint, Fabio Quartararo n'a pu que mesurer le gouffre qui sépare encore sa machine des meilleures : "Martín m'a dépassé dans les derniers tours, j'ai clairement vu qu'on était encore à des années-lumière de leur moto".

Malgré le développement intensif auquel s'astreint Yamaha, l'ampleur du travail reste donc immense, et sans perspective réjouissante à très court terme. "Pour cette année je pense que ce n'est pas envisageable", tranche le Niçois. "On aura un nouveau moteur normalement à la fin de saison, mais ce ne sera pas un moteur qui aura beaucoup plus de puissance. Ce qui serait vraiment important, c'est que l'on ait plus de grip pour trouver un petit truc en plus."

Interrogé sur son objectif pour le Grand Prix dimanche, Fabio Quartararo conclut avec pessimisme : "En termes de rythme je pense qu'on peut terminer dans le top 6 ou top 7, mais ça va dépendre totalement du premier tour, et de combien de temps on va mettre à chauffer le pneu, parce qu'on est en difficulté avec ça. En termes de rythme on sait ce qu'on peut faire, mais on n'arrive pas à le faire sur le long terme."