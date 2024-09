Zarco : "Je suis content d'avoir tenu mais ça m'a bien séché !"

Johann Zarco a laissé la fatigue mentale et physique de côté à l'issue d'un samedi particulièrement réussi au Grand Prix d'Indonésie. "Très content", le Français a confirmé les belles promesses entrevues la veille, d'abord en obtenant son ticket pour la Q2, ensuite en se qualifiant septième, puis en terminant huitième de la course sprint, avec deux points à la clé.

"Les points de la sprint font tellement plaisir !", souffle-t-il sans hésitation au micro de Canal+, tout en soulignant l'intensité de la course qu'il a livrée sur le circuit de Mandalika : "Avec ce rythme maintenu en course, j'étais content que ça se termine, j'étais au max du max. Ça roulait vite parce que [Franco] Morbidelli tentait de rattraper [Maverick] Viñales. Je suis content d'avoir tenu mais ça m'a bien séché !"

"J'ai pu doubler Viñales, il a écarté un peu, il est repassé mais c'était la course. Et sur la fin, j'ai tenté encore de le redoubler parce qu'il perdait un peu de rythme mais je n'y arrivais pas. Et en même temps il fallait tenir [Fabio] Di Giannantonio car je n'avais pas envie de perdre une place."

Ce combat dans ce groupe compact, bien qu'usant, a permis à Johann Zarco de confirmer bien des points qu'il avait déjà éclaircis depuis que la Honda a reçu les évolutions apportées à Misano. En alignant des chronos parmi les plus rapides, il a constaté de quoi était désormais capable sa machine bien qu'il lui en manque par rapport aux références du plateau.

"J'ai vu beaucoup de choses avec les Ducati, les Aprilia, et ça permet de confirmer un peu ce que je vois, et de le dire encore plus clairement", se réjouit-il. "Ça s'est bien passé, je suis curieux de voir demain. Le double [de tours], ça va être compliqué mais le rythme va être plus autour des 1'31, ça donnera un peu de marge."

Un départ pas optimal

Le départ reste un point faible de la Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pilote tricolore estime avoir profité à Mandalika de conditions auxquelles il s'attendait, à savoir une plus grande disparité d'aisance entre les pilotes sur un tracé offrant certes du grip, mais pas autant qu'à Misano lors des deux derniers Grands Prix. Parmi les points noirs, son départ moyen qui lui a d'abord fait perdre quatre places est à revoir, mais pourrait dépendre de la frilosité de Honda en la matière.

"En termes de feeling je trouve que je suis vraiment bien parti par rapport aux autres courses", estime Johann Zarco. "Mais une fois qu'on met la seconde, on a lâché l'embrayage, on a beau être à fond, si on met plus de puissance on cabre, et c'est à ce moment là que les autres passent. Ça veut dire que notre moto ne s'écrase pas assez, mais pour le moment Honda ne veut pas l'écraser plus, ou ils y vont vraiment petit à petit, et il nous manque presque 2 ou 3 cm, et c'est énorme parce qu'on n'a pas cet effet dragster."

La principale question à laquelle le pilote LCR souhaite désormais répondre est évidemment celle de savoir s'il peut reproduire une telle performance sur la durée d'un Grand Prix. Avant le rendez-vous de dimanche, prudence et optimisme se mélangent.

"Si je retrouve une place encore dans les 10, ce sera génial", conclut Johann Zarco. "Quand je vois que les autres arrivent moins bien à utiliser le grip à l'arrière, à ce moment là je trouve de l'aisance. Si je l'ai dès le tiers de course, je peux garder de la marge et alors jouer un top 10."