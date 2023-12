Aleix Espargaró très ému du départ de Pol, son "idole"

Pour la première fois depuis la saison 2013, il n'y aura qu'un seul frère Espargaró titulaire en MotoGP l'an prochain, le plus âgé des deux, Aleix, puisque Pol a perdu sa place chez Tech3 et va devenir pilote d'essais pour KTM, avec quelques wild-cards à la clé. Aleix Espargaró se prépare donc à une vie très différente sur les Grands Prix la saison prochaine.

Quelques minutes avant un GP de Valence qui ne sera sans doute pas leur dernier ensemble mais marquait la fin de la carrière de Pol Espargaró sous sa forme actuelle, son aîné est allé à sa rencontre sur la grille de départ, pour une étreinte dont tous deux sont sortis en larmes.

"Déjà sur la grille, c'était déjà très émouvant d'aller voir Pol, parce que c'était sa dernière course", a commenté Aleix Espargaró, qui a retrouvé son frère après l'arrivée : "Le dernier tour que l'on a fait ensemble était émouvant."

Les frères Espargaró ont deux ans d'écart et se sont affrontés dans de nombreuses catégories, dont les trois du Championnat du monde. Ils ont été face à face en 125cc en 2006 et se sont retrouvés en Moto2 en 2011, avant de partager les grilles de départ pendant dix saisons en MotoGP. Aleix Espargaró a toujours été admiratif de son cadet, le seul des deux à être devenu Champion du monde, en Moto2 en 2013.

"On a débuté ensemble quand on avait cinq ans, on a roulé ensemble en Championnat du monde depuis de nombreuses années. Il a toujours été mon idole, il me battait tout le temps quand j'étais petit, il a toujours été ma référence. J'étais sur le circuit quand il a été Champion du monde."

"C'était une journée très particulière pour moi", a ajouté le pilote Aprilia au soir du Grand Prix de Valence. "Je suis allé dans son garage et j'ai volé son casque après la course, donc j'ai son dernier casque !"

Le changement de rôle de Pol Espargaró n'est pas synonyme de retraite et un retour à temps plein reste possible en 2025. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Aleix s'attend à continuer à le côtoyer sur les pistes l'an prochain. "Ce sera triste mais il vous dira vite ce qu'il fera et il sera sur les circuits lors de presque toutes les courses", a-t-il précisé au site officiel du MotoGP. "Peut-être que je pourrai passer plus de temps avec lui."

La seule fratrie sur la grille en 2024 sera celle de la famille Márquez, Marc et Álex faisant de nouveau équipe chez Gresini, après avoir partagé le garage de l'équipe Honda officielle pendant une seule course en 2020. Luca Marini a quant à lui partagé la piste avec Valentino Rossi en 2021, année de ses débuts dans la catégorie MotoGP et du départ à la retraite de son demi-frère.