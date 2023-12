Pol Espargaró très ému : "Un chapitre de ma vie s'est conclu"

Pol Espargaró a vécu une course mouvementée pour sa dernière en tant que titulaire au GP de Valence. Les différentes chutes lui ont dans un premier temps permis de remonter au 11e rang, devant Fabio Quartararo, quand il est parti à la faute à son tour. Contrairement aux huit pilotes qui sont tombés, il n'a pas voulu renoncer et il est remonté sur sa KTM pour voir l'arrivée en 14e position, à deux tours.

"En fait, j'essayais de contenir Fabio, il y avait des contacts avec sa moto à tous les freinages, surtout sur la droite parce que mon pneu était fini sur la gauche, il s'est pas mal dégradé dans les derniers tours, et [Quartararo] revenait dans ceux à droite", a expliqué Espargaró. "J'essayais de freiner tard, c'était la seule chose à faire parce que j'accélérais très mal. C'était le seul moyen de le contenir mais j'ai freiné un peu trop fort sur la droite. La température descendait et j'ai perdu l'avant."

"La moto allait encore bien donc je l'ai reprise et j'ai fini la course, en fait j'ai pris deux points. Au moment [de la chute], j'étais à moins de dix secondes du premier, dans une course principale, ce n'était pas mauvais. Je pense que c'était la meilleure de l'année."

Cette course n'était pas la dernière d'Espargaró en MotoGP mais il va totalement changer de rôle la saison prochaine. Écarté par KTM afin de permettre à Pedro Acosta de faire ses débuts, il va endosser un rôle de pilote d'essais et prendre part à plusieurs épreuves en wild-card, mais sa carrière de pilote titulaire semble terminée, même si des portes restent ouvertes pour 2025.

"C'est le début de la fin. Je sens qu'un chapitre de ma vie s'est conclu. Oui, je ferai des courses mais ce sera très différent. J'essaierai évidemment d'être performant, je vais essayer de me remettre de la chute parce que je reste faible, mais j'espère qu'à l'avenir, je pourrai faire de bonnes courses, comme celles de Dani [Pedrosa], en les préparant bien et en étant performant."

Espargaró a ressenti une émotion "très forte", en particulier sur la grille de départ. Son frère, Aleix Espargaró, est venu à sa rencontre et ils se sont pris dans les bras, ne pouvant contenir quelques larmes.

"Au départ, à chaque fois que je levais la tête, je voyais tout le monde, les pilotes qui venaient me voir... Il y avait une ambiance nerveuse, de tension, que l'on déteste parfois, mais qui te manque énormément quand tu es absent longtemps. C'était assez émouvant, très dur à gérer."

Espargaró a encore des stigmates de sa lourde chute à Portimão en début d'année. Il y a un mois, il expliquait avoir des spasmes musculaires et un épaule plus haute que l'autre. Les mois hivernaux vont lui permettre de gagner en masse musculaire, même si cela ne sera probablement pas suffisant pour retrouver une condition physique optimale.

"J'ai besoin de temps. Je pensais pouvoir récupérer sur le plan musculaire, mais certains [muscles] ne sont pas bien revenus. Les médecins m'ont dit que pour certains muscles, ça peut prendre trois mois ou un an et demi, donc on ne sait jamais si les nerfs reviennent à 100%."

"Il est évident que je n'ai encore que 40% de force dans certains muscles. Ça ne me perturbe pas trop sur la moto mais sur une distance longue, après la course sprint, mon corps dit non, surtout dans les virages sur la gauche. Après 10, 12 ou 13 tours, je commence à le sentir. C'est un gros souci donc je vais avoir besoin de temps ce week-end."

Espargaró veut faire tout son possible pour parfaire sa condition, et même l'accélérer : "Je n'aime pas la nature, elle est trop lente ! Je vais avoir des traitements pour pousser ces nerfs à la limite, pour essayer de progresser, et je vais me rendre [chez Red Bull] pour essayer d'améliorer mes muscles faibles et les parties faibles de mon corps, grâce à la technologie."