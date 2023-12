Quartararo prudent sur les concessions : "C'est énormément de travail"

Le MotoGP a agi pour donner un coup de pouce aux constructeurs japonais en revoyant de fond en comble le système de concessions. Yamaha et Honda n'étaient éligibles à aucun avantage technique selon l'ancien système en raison de leurs résultats lors des deux dernières saisons mais le nouveau dispositif, annoncé lundi, est basé sur les points marqués sur un an et offre de nouveaux avantages.

Pour au moins la première moitié de la saison 2024, les deux marques japonaises pourront ainsi utiliser plus de moteurs, sans avoir à geler son développement, et elles pourront homologuer un carénage supplémentaire. Et surtout, elles pourront effectuer des essais avec leurs titulaires sur toute une variété de circuits, en utilisant plus de pneus que les autres constructeurs.

Pour Fabio Quartararo, qui réclame depuis longtemps des évolutions cette moto, cette situation ne peut être que favorable. "Je pense que c'est une très bonne nouvelle", a déclaré le Français. "Maintenant, il va falloir travailler dans le bon sens et essayer d'avoir une vraie idée de ce dont on a besoin, ramener énormément de choses à tester, mais, oui, je pense que c'est une très bonne chose."

Ces changements arrivent à un moment où Quartararo sent la volonté de Yamaha d'accélérer son développement en s'inspirant des méthodes de Ducati, KTM et Aprilia, et espère que cela se concrétisera avec d'importantes évolutions dans la première moitié de la saison 2024.

"Ils ont changé leur mentalité, on se rapproche des Européens, qui est ce qu'on veut vraiment, pour que tout soit plus rapide. Je pense que ça va changer. Après, je pense que le moment le plus important va être de février à juillet. Ces mois-là seront très importants, pour faire progresser la moto, apporter des mises à jour super vite. Ce sera le moment-clé pour voir aussi leur mentalité."

Fabio Quartararo

Bénéficier des concessions ne sera en effet pas suffisant, encore faudra-t-il les utiliser à bon escient. Et alors que Cal Crutchlow, le pilote d'essais de Yamaha, a estimé lui-même qu'il n'était pas suffisamment sollicité, Quartararo compte sur un programme d'essais intensif et bien pensé, en ouvrant la porte à plus d'expérimentations.

"Le plus important c'est surtout qu'ils ramènent des nouvelles pièces parce que tester après un Grand Prix sur la même piste mais pour ne rien essayer de spécial, c'est compliqué et on sait qu'on a vraiment besoin d'essayer de nouvelles choses et c'est énormément de travail aussi. C'est cool d'avoir des concessions mais c'est aussi énormément de travail pour vraiment bien les utiliser. Ça peut être très avantageux pour nous si on le fait bien."

Grâce aux concessions, Quartararo pourra participer au Shakedown Test, trois journées supplémentaires avant le début des essais de pré-saison à Sepang. Organiser des séances pendant la saison pourrait être difficile avec un calendrier 2024 très dense, mais El Diablo s'inquiète plus de l'enchaînement des jours d'essais en février.

"Généralement, avec les trois jours de tests qu'on a en Malaisie, on a toujours largement le temps de tout essayer. Mais je pense que c'est vraiment cool. On a déjà un peu les plans des circuits qu'on va faire."

"Je pense que pratiquement tous les tests sont déjà planifiés", a indiqué Quartararo. "C'est surtout physiquement que ça va être plus compliqué, surtout à Sepang où on va avoir pas mal de jours d'affilée à la reprise de plus de deux mois sans moto. C'est surtout là que ça va être compliqué, mais ensuite je ne pense pas que ça va être compliqué à planifier."

Álex Rins

Le nouveau coéquipier de Quartararo, Álex Rins, voit dans cette participation au Shakedown Test "l'opportunité d'être mieux préparé pour le début de la saison" mais ignore encore quel sera le calendrier de Yamaha. "Ils travaillent sur le plan", a expliqué l'Espagnol. "C'est sûr que je ferai le Shakedown Test. Plus de journées de tests, ça fait plus de choses à évaluer, donc c'est bien."

"Ma femme n'en est pas contente ! [rires]", a plaisanté Rins. "Moins de temps à la maison, mais je pense qu'elle ne sait pas encore que je vais faire le Shakedown."

Encore diminué physiquement et avec une seule journée de test à Valence, Rins n'a pas encore pu se plonger dans un travail technique très précis cette semaine et Quartararo s'est donc chargé de l'essentiel des évaluations en vue de la saison 2024.

"C'est difficile parce qu'Álex, ça n'est que sa première journée, les conditions ne sont pas très bonnes, donc c'est difficile d'aller déjà dans la même direction", a expliqué Quartararo. "Je pense que c'est juste un feedback pour lui et que c'est plus en Malaisie qu'il faudra qu'on se parle plus pour voir où progresser. Mais je ne pense pas que ce soit le moment de parler avec Álex pour identifier la direction à suivre, après une seule journée de test."

"J'ai travaillé tout seul", a-t-il ajouté. "Ça a été très, très intense, avec pas mal d'aéro et pas mal de choses à essayer. C'était intéressant d'essayer autant de choses, maintenant il va falloir trouver la bonne direction pour remonter aux bonnes positions parce qu'il y a du positif mais on est encore très, très loin des hommes de devant."

Un retard à combler avant le début de la saison

Mardi soir, Quartararo a en effet insisté sur le retard toujours important de Yamaha. Le Champion du monde 2021 attend beaucoup des deux tests à Sepang, où Yamaha apportera des nouveautés plus conséquentes, sur un tracé qui se prêtera mieux aux essais aérodynamiques.

"C'était le point principal mais on n'a pas encore trouvé plus de turning via l'aéro. Ce sera une des choses à voir en Malaisie parce qu'il y a là-bas des virages dans lesquels le turning est très important. Là-bas, on le verra beaucoup. Et puis, en une seule journée de test, avec beaucoup de vent aujourd'hui, le fait qu'il faisait froid, qu'on a commencé tard… En Malaisie, entre le shakedown et le test, je vais y passer dix jours donc je pense que ça va nous donner beaucoup de temps."

Fabio Quartararo a testé des nouveautés aérodynamiques à Valence

"C'est sûr que je m'attends à énormément de choses", a résumé Quartararo. "Bien sûr, Sepang sera un test très important mais ils savent très bien qu'ils doivent travailler dur."

Quartararo ne va plus piloter la Yamaha avant plusieurs semaines et va passer l'hiver à parfaire sa condition physique, avec relativement peu de temps de repos : "Je ne pense pas prévoir quelque chose de spécial. En ce qui concerne ma condition physique, j'étais vraiment bien sur la moto. Pendant l'hiver, j'essaye de faire surtout pas mal de cross, ce sera dans le planning."

"Et puis, fin janvier il faut déjà être en Malaisie, donc c'est sûr que c'est un bon break mais ça n'est pas non plus énormément de mois comme on l'a eu entre 2022 à 2023, où c'était vraiment très, très longtemps."

Avec Léna Buffa