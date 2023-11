Álex Rins juge la Yamaha "assez différente" de la Suzuki

Parmi les pilotes qui ont changé de marque à l'occasion du test de Valence mardi, Álex Rins était l'un des rares à avoir l'autorisation de s'exprimer sur sa nouvelle moto, même si cette dernière était peinte dans une couleur spéciale pour faire la part belle à Monster, sponsor-titre de Yamaha et partenaire de l'Espagnol.

Deux jours après son dernier Grand Prix sur la Honda, qui marquait aussi son retour à la compétition après un nouveau mois de convalescence, Rins a ainsi pu découvrir la M1 et a déjà identifié des solutions techniques lui convenant mieux.

"C'était super bien", a résumé Rins. "J'ai été assez à l'aise avec la moto. On a séparé la journée en deux. Dans la matinée, ils m'ont donné les réglages de Fabio [Quartararo] en course et c'était juste des tours, des tours, des tours pour comprendre la moto, pour trouver la position avec le guidon, le repose-pied, etc."

"Après, dans l'après-midi on s'est beaucoup concentrés pour faire des tours, tester le nouveau carénage. Yamaha avait apporté deux carénages et d'après ce que je connais de la moto, l'un des deux carénages fonctionne mieux que celui de base. Dans l'ensemble, j'étais plutôt content de la journée."

Ces derniers mois, Fabio Quartararo a plusieurs fois estimé que la Yamaha avait perdu son avantage en courbe mais Rins a apprécié le comportement de la moto, malgré le travail d'adaptation restant à faire : "J'ai senti la moto assez douce, sincèrement, plus que ce que j'attendais à l'accélération. On doit encore adapter l'électronique à mon pilotage et à ma gestion de l'accélérateur. Je ne sens pas que c'est paresseux, ni que c'est agressif, c'est normal."

En 2024, Rins pilotera sa troisième moto japonaise en autant d'années, après avoir couru pour Suzuki jusqu'au départ de la marque fin 2022, puis avec la Honda cette année. En rejoignant Yamaha, il va renouer avec un quatre cylindres en ligne, comme chez Suzuki, mais il minimise l'effet de ce point commun, estimant que le comportement des motos est désormais surtout lié à l'aérodynamique.

"C'est une moto assez différente par rapport à la Suzuki. Je peux entrer dans les virages en freinant plus sur l'avant et ça me va, c'est bien, parce qu'on peut gagner un peu de temps dans les chronos."

Álex Rins

"Je pense qu'actuellement, les différences entre un V4 et un quatre cylindres en ligne ne sont pas les plus importantes sur la moto", a-t-il précisé. "Maintenant, les plus grosses différences au niveau de l'aéro, ça permet de tourner mieux ou pas."

"Dans la matinée, je pilotais avec le carénage de base. Avec le vent, je cabrais beaucoup et en virage, la moto tournait bien mais je me plaignais du wheelie. On a testé l'autre carénage, j'ai senti moins de wheelie et plus de turning. Je pense que maintenant, la différence entre les moteurs a disparu."

Les points communs entre Suzuki et Yamaha tiennent plus au fait que Rins retrouve une équipe officielle, après avoir été frustré de son traitement par Honda en roulant pour LCR cette année : "Il y avait beaucoup plus de monde [chez Yamaha] qui prêtait attention à mes commentaires et qui les écoutait. C'est la plus grosse différence que j'ai sentie."

Parmi le staff entourant Rins, on retrouve Yuta Shimabukuro, son ingénieur données chez Suzuki, qui travaillait pour Tech3 cette année. Son influence est déjà positive : "Le fait que Yuta soit dans l'équipe est assez sympa parce qu'il y a une grosse expérience de la Suzuki et il a passé un an sur la GasGas/KTM. Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai pris la bonne décision en le faisant venir parce qu'il a déjà demandé des choses sur l'électronique, similaires à ce que j'utilisais [chez Suzuki] et ça a bien fonctionné. Je pense qu'on a beaucoup de choses à essayer, donc c'est bien."