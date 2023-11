Une découverte intense pour Acosta : "Mieux que dans mes rêves !"

Il y a seulement quatre ans, Pedro Acosta venait de conclure sa première saison en Rookies Cup avec une deuxième place au championnat. Le protégé de KTM a ensuite connu une ascension éclair avec trois titres en quatre saisons, dans cette même Rookies Cup en 2020, puis en Championnat du monde Moto3 en 2021 et en Moto2 cette année. Comme le prévoyait son contrat avec KTM, il sera promu en MotoGP la saison prochaine, à la place de Pol Espargaró chez Tech3, et il a pu prendre part à son premier test officiel sur la RC16 à Valence cette semaine.

Acosta a vite pris ses marques sur une machine bien plus extrême que celles qu'il a connues jusque-là, et il a réalisé une performance encourageante, à 1"429 du meilleur temps de Maverick Viñales. "J'ai pu voir ce qu'est une MotoGP, comment sont le variateur de hauteur, les freins en carbone, les pneus, le carburant qui est assez dur à gérer", a résumé le nouveau pilote Tech3 sur le site officiel du MotoGP. "Je suis super content."

Acosta a été ravi d'être autant entouré mais il est resté réaliste sur les performances possibles pour une prise de contact. "J'ai vraiment pris du plaisir", a-t-il résumé lors de sa rencontre avec les journalistes. "C'était la première fois, il y avait beaucoup de monde autour de moi. Ils essayaient de m'aider et ils m'ont donné plus que 100% pour me faire faire de gros progrès. Je n'aime pas être 20e [17e en fait, ndlr] mais aujourd'hui, c'est un bon résultat."

"C'était mieux que dans mes rêves !" a ajouté Acosta. "Il faut être réaliste. Je ne peux pas débarquer et dire 'je vais exploser le record du tour', il faut être réaliste avec ça. Je suis super heureux d'avoir passé toute la journée entre 1"0 et 1"7 [du leader]. C'était super pour moi d'être dans cette zone. En progressant de deux dixièmes, j'aurais été proche du top 10."

Pedro Acosta

"Le niveau entre le premier et le dernier n'est pas très différent, donc de petites choses font de gros écarts. Sur mon dernier tour rapide, j'étais à 0"6 au troisième secteur et j'ai tout perdu dans le dernier secteur. Il faut aussi comprendre pourquoi, comment piloter, quand utiliser certains outils. En tout cas, c'était une très bonne journée."

J'ai vu Maverick [Viñales] et [Álex] Rins passer avec une vitesse de courbe incroyable et je me suis dit 'Je peux le faire !' Mais ce n'était rien, cette chute.

Acosta a également connu sa première chute, après un excès d'optimisme, mais il se félicite d'avoir pu commencer à tester les limites de sa machine : "La chute est venue parce que j'ai fait une erreur au premier virage, puis j'ai eu un mouvement entre les virages 1 et 2, et j'étais trop sur la gauche pour bien prendre le 2. J'ai vu Maverick [Viñales] et [Álex] Rins passer avec une vitesse de courbe incroyable et je me suis dit 'Je peux le faire !' Mais ce n'était rien, cette chute."

"On sait qu'il vaut peut-être mieux attendre un tour de plus et continuer à rouler, plutôt que chuter comme ça parce que sincèrement, c'était totalement de ma faute. En tout cas, c'était bien de tomber aussi, de comprendre ce que je ne peux pas faire, et je suis content d'être tombé."

Celui qui sera le seul rookie de la saison 2024 a dû découvrir une moto très différente de celles qu'il a connues par le passé, qu'il s'agisse de la puissance, du freinage, de l'électronique ou de solutions techniques comme le variateur de hauteur, qu'il n'a pas utilisée d'entrée. Chacun de ces éléments a suscité son admiration.

"Je ne peux pas nommer une seule chose. Au final, on ne trouve aucune similarité avec les motos que l'on peut utiliser pour s'entraîner. C'est assez important de gérer les freins parce que si on prend la piste avec une température faible, on aura un peu de mal à les chauffer. Ce qui était important, c'était la préparation avant de prendre la piste, plus que ce que l'on fait sur la moto."

"On n'a pas utilisé le variateur de hauteur au début parce que je devais comprendre ce qu'est une MotoGP, comment se font les transferts de masse, comment fonctionnent la moto et l'équipe", a précisé Acosta. "J'ai commencé à l'utiliser et c'était une moto totalement différente. La moto commençait à prendre toute la puissance avant que je sois sorti du dernier virage et jusqu'au bout de la ligne droite, c'était fou !"

Pedro Acosta

Après avoir piloté des motos dans la livrée de KTM et Red Bull ces dernières années, Acosta a eu du mal à se faire à ses nouvelles couleurs, le rouge de GasGas, mais il a l'impression de s'être rapidement intégré parmi les autres pilotes du constructeur, en voyant déjà des similarités dans leur pilotage.

"Pendant la pause, j'ai vu des vidéos sur Instagram et je me suis dit 'Je n'ai pas l'impression que c'est moi en rouge !' Après avoir passé beaucoup de temps en orange, c'est bizarre de changer. Ça semble bon. On a fait des comparaisons avec tous les pilotes KTM, Augusto [Fernández] et les autres. Ce n'est pas si différent."

"C'est assez normal, au final, c'est une moto de course. Ce n'est pas le Moto2, qui est peut-être un compromis. C'est une moto de course, l'approche des courbes et du reste est très similaire au Moto3. Mais en tout cas, c'était bien. Ce qui était important, c'est que l'équipe était vraiment concentrée pour m'aider à avoir une première impression de la moto."

Cette journée a également permis à Pedro Acosta d'étrenner son nouveau numéro, le #37 qu'il avait ces dernières années étant pris par son coéquipier, Augusto Fernández. Il a opté pour le #31, visuellement très proche : "Sur la moto, j'ai vu que c'était très similaire au 37. On aura deux 37 dans le garage !"