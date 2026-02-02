Mir et Marini regrettent la précocité du marché des transferts

La parole de Joan Mir et de Luca Marini était attendue ce lundi, alors que l'équipe d'usine Honda était la dernière à organiser sa présentation pour la saison à venir. Surtout, Motorsport.com révélait la semaine dernière que Fabio Quartararo est en passe de signer avec Honda pour défendre ses couleurs à partir de 2027, mettant de fait l'un des deux pilotes actuels en position périlleuse.

Questionnés sur ce sujet après la présentation de leur équipe, les deux pilotes ont regretté d'une même voix que le marché des transferts puisse être aussi précoce, sachant que beaucoup d'accords sont attendus avant même le coup d'envoi du championnat, dans un mois.

"La vérité, c'est que l'on commence à parler des nouveaux contrats toujours plus tôt, c'est sans limite, et certains semblent avoir commencé à en parler en novembre. Pour moi, ça a pour effet que personne n'arrive plus à dormir parce qu'on ne veut pas se retrouver sans guidon", constate Joan Mir.

L'Espagnol, auteur de deux podiums avec Honda dans la dernière partie de la saison dernière, se dit tiraillé entre son envie d'évaluer convenablement les différents projets et le grand tourbillon dans lequel les dernières nouvelles le plongent immanquablement.

"Je veux voir comment les choses [évoluent] avant de prendre une décision. Je pense que si l'on n'attend pas et que l'on exagère un peu cette procédure, on risque de prendre une décision qui n'est pas la bonne. Et en même temps, il faut la prendre parce que tout le monde la prend tôt", observe-t-il.

Je n'ai même pas pensé à ce que je veux faire. Mais si les autres pilotes scellent leurs accords, il faut bouger.

"On va essayer de jouer nos cartes", promet encore le Majorquin. "Je ne sais pas ce que je veux faire, voilà ma [position] pour le moment. Il est vrai que j'ai vu une amélioration du projet Honda ces dernières années. J'étais là dans les moments difficiles, et l'année dernière, quand je suis monté sur le podium, j'ai fêté ça comme si j'avais remporté le championnat, parce que lorsque l'on obtient de bons résultats avec eux, ça a une saveur différente."

Questionné sur ce qu'il veut dire en soulignant qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire, Joan Mir ajoute : "Franchement, je dis surtout ça au sens où je n'y ai pas pensé. Je n'ai même pas pensé à ce que je veux faire. Pour le moment, je pense à commencer l'année de la meilleure façon possible. Mais d'un autre côté, si les autres pilotes scellent leurs accords, il faut bouger. C'est la réalité aussi, alors on verra."

Joan Mir sera-t-il toujours sur la Honda en 2027 ? Photo de: Honda Racing

Des spéculations parce que tout le monde s'ennuie

De l'autre côté du stand, Luca Marini a le désavantage d'être désormais l'un des rares pilotes du plateau MotoGP à ne pas encore avoir remporté de victoire. Néanmoins, il a tissé des liens solides avec Honda et a su convaincre par son implication dans le développement de la moto depuis qu'il a rejoint le programme, fin 2023.

"Je crois que tout le monde parle beaucoup en ce moment, à la fois du côté des médias et des pilotes", juge-t-il. "Tous les pilotes veulent être dans la position parfaite en 2027. Ça n'est pas facile de comprendre actuellement laquelle sera la meilleure, parce que tout va changer. En tout cas, je suis constamment en discussion avec Honda et avec tous les Japonais. On entretient une relation formidable."

Sans dévoiler ce qu'il compte faire pour 2027 et au-delà, l'Italien se dit surtout agacé par les récentes nouvelles, estimant qu'il reste au contraire du temps pour prendre sa décision.

"Ça ne convient clairement à personne qu'il y ait autant d'impatience. En réalité, ça n'est même pas en janvier qu'on commence à parler, mais en octobre 2025 pour 2027 ! Chaque fois, il y a donc un peu plus d'impatience. On pourrait clairement régulariser ça de plein de manière différentes, comme dans d'autres sports, mais pour le moment c'est comme ça alors on s'adapte et chacun fait ses propres choix et ses propres stratégies."

"Je pense en tout cas que dernièrement, cette bulle de spéculations, appelons-la comme ça, a un peu explosé pour la simple raison qu'on s'ennuyait un peu et que les courses nous manquaient. Mais de toute façon, les choses se définiront plus ou moins dans les premiers mois, dans les premiers Grands Prix de l'année, pour tout le monde. Comme ça a toujours été le cas ces dernières années, au final."