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Pecco Bagnaia tributaire des caprices d'un grip intermittent

En proie à un arrière baladeur depuis le début du week-end, Pecco Bagnaia a senti des progrès samedi matin au GP d'Aragón, avant de replonger dans les difficultés pendant la course sprint.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Au lendemain d'un vendredi particulièrement difficile, en raison d'un arrière qui lui échappait en entrée de courbe comme dans les phases d'accélérationPecco Bagnaia a connu une maigre progression ce samedi au GP d'Aragón. Le début de la journée a été encourageant, avec la cinquième place pendant les EL2, consacrés au travail sur le rythme de course.

"Je tiens à dire qu'on a fait de petits progrès sur l'avant par rapport à [vendredi], donc les sensations étaient meilleures dans la matinée", a souligné Bagnaia face à la presse écrite, dont Motorsport.com. "J'étais content de mes tours. J'étais assez rapide en medium, pas autant que Marc [Márquez], mais mon rythme était entre de gros 1'46 et de petits 1'47. J'étais assez certain que j'aurais le même rythme en course."

Bagnaia a pu entrer en Q2 après avoir signé le meilleur temps de la Q1 et a pris la huitième place sur la grille de départ, mais contrairement à ce qu'il espérait, il n'a pas pu conserver cette position pendant le sprint.

Diogo Moreira a pris l'avantage dans le premier tour, puis la chute de Fabio Di Giannantonio lui a rendu la huitième position. Mais le pilote Ducati a ensuite été avalé par Johann Zarco, Fermín Aldeguer et Jack Miller, et a dû se contenter de la 11e place à l'arrivée. Le problème résidait de nouveau dans le pneu arrière, dans des propos qui font écho aux difficultés rencontrées par Di Giannantonio.

"Au départ, j'ai eu de nouveau un peu de mal avec le grip à l'arrière et c'était dur d'être rapide", a expliqué Bagnaia. "Je perdais beaucoup de temps derrière les autres pilotes à l'accélération et aussi en vitesse de pointe, donc je ne pouvais pas attaquer ou me rapprocher. En tout cas, c'est comme ça. On va travailler pour [dimanche] et peut-être que grâce à cette course, on va comprendre la direction à suivre."

Pecco Bagnaia a du mal à trouver le grip avec l'arrière de sa moto.

Pecco Bagnaia a du mal à trouver le grip avec l'arrière de sa moto.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes disposant de la Ducati ont renoncé à utiliser le pneu tendre à l'arrière, et Bagnaia a au moins pu rouler à un rythme constant avec le medium : "J'avais un peu de graining sur le côté droit, très peu de grip sur la gauche, mais j'ai fait mon meilleur chrono dans le dernier tour, donc mes chronos étaient en progrès. J'étais lent, mais j'ai fait mieux dans le dernier tour."

Pecco Bagnaia va maintenant chercher à retrouver les performances vues en EL2. Si tel est le cas, un meilleur résultat sera à sa portée, mais il est loin de croire à un podium : "Si j'arrive à avoir le même rythme que [samedi] matin, peut-être que je prendrai de bons points, dans le top 7. Sinon, ce sera difficile. Mais il faut faire le maximum."

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