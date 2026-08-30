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Warm-Up - Bezzecchi bien réveillé du côté d'Aragón

Marco Bezzecchi a dominé le warm-up, dernière séance de roulage du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, à quelques heures de la course.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a signé, de loin, le meilleur temps du warm-up du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, devant Pedro Acosta et Marc Márquez.

Grand ciel bleu, 21°C dans l'air et 29°C au sol : voilà les conditions du début de matinée ce dimanche du côté d'Alcañiz pour l'ultime galop d'essai des pilotes, à quelques heures de la course principale qui débutera à 14h. 

Lire aussi :

Toprak Razgatlioglu est le premier en piste, suivi de près par Johann Zarco qui a bien sûr à cœur de continuer de préparer le Grand Prix en poursuivant l'exercice du long-lap, lui qui devra en purger deux en course, en raison de sa responsabilité dans le gros accrochage du second départ au GP de Catalogne.

Sans surprise, car c'est le pneu qui sera privilégié au fil des 23 tours de course, tous les pilotes débutent la journée avec un pneu arrière medium... à l'exception d'Álex Rins, qui a chaussé un soft sur sa Yamaha. Pecco Bagnaia a effectué un tour de reconnaissance avec le tendre, avant de s'en séparer rapidement.

Côté chronos, Marco Bezzecchi signe la première référence avant d'être battu par Pedro Acosta. Toutefois, l'Italien reprend vite son bien, même si les chronos de 1'47"334 puis de 1'46"618 montrent que l'on est encore loin du rythme de la veille dans ces conditions relativement fraîches. 

Dans un dernier effort, le pilote Aprilia réalise finalement 1'46"512. Le seul autre concurrent sous les 1'47 est Acosta, mais à quasiment une demi-seconde de Bezzecchi, alors que Marc Márquez est repoussé à sept dixièmes et demi. Le top 5 est complété par Pol Espargaró et Fabio Quartararo, les deux derniers pilotes dans la même seconde que le leader.

Lire aussi :

Spain GP d'Aragon - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

1'46.512

   171.631  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.474

1'46.986

 0.474 170.870  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.743

1'47.255

 0.269 170.442  
4 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 6

+0.846

1'47.358

 0.103 170.278  
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+0.932

1'47.444

 0.086 170.142  
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+1.037

1'47.549

 0.105 169.976  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+1.089

1'47.601

 0.052 169.894  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+1.127

1'47.639

 0.038 169.834  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+1.164

1'47.676

 0.037 169.775  
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+1.218

1'47.730

 0.054 169.690  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+1.260

1'47.772

 0.042 169.624  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+1.319

1'47.831

 0.059 169.531  
13 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+1.321

1'47.833

 0.002 169.528  
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+1.388

1'47.900

 0.067 169.423  
15 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+1.394

1'47.906

 0.006 169.414  
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.413

1'47.925

 0.019 169.384  
17 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+1.443

1'47.955

 0.030 169.337  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.481

1'47.993

 0.038 169.277  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.738

1'48.250

 0.257 168.875  
20 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+1.743

1'48.255

 0.005 168.867  
21 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+1.953

1'48.465

 0.210 168.541  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+3.039

1'49.551

 1.086 166.870  
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