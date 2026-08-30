Warm-Up - Bezzecchi bien réveillé du côté d'Aragón
Marco Bezzecchi a dominé le warm-up, dernière séance de roulage du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, à quelques heures de la course.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi a signé, de loin, le meilleur temps du warm-up du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, devant Pedro Acosta et Marc Márquez.
Grand ciel bleu, 21°C dans l'air et 29°C au sol : voilà les conditions du début de matinée ce dimanche du côté d'Alcañiz pour l'ultime galop d'essai des pilotes, à quelques heures de la course principale qui débutera à 14h.
Toprak Razgatlioglu est le premier en piste, suivi de près par Johann Zarco qui a bien sûr à cœur de continuer de préparer le Grand Prix en poursuivant l'exercice du long-lap, lui qui devra en purger deux en course, en raison de sa responsabilité dans le gros accrochage du second départ au GP de Catalogne.
Sans surprise, car c'est le pneu qui sera privilégié au fil des 23 tours de course, tous les pilotes débutent la journée avec un pneu arrière medium... à l'exception d'Álex Rins, qui a chaussé un soft sur sa Yamaha. Pecco Bagnaia a effectué un tour de reconnaissance avec le tendre, avant de s'en séparer rapidement.
Côté chronos, Marco Bezzecchi signe la première référence avant d'être battu par Pedro Acosta. Toutefois, l'Italien reprend vite son bien, même si les chronos de 1'47"334 puis de 1'46"618 montrent que l'on est encore loin du rythme de la veille dans ces conditions relativement fraîches.
Dans un dernier effort, le pilote Aprilia réalise finalement 1'46"512. Le seul autre concurrent sous les 1'47 est Acosta, mais à quasiment une demi-seconde de Bezzecchi, alors que Marc Márquez est repoussé à sept dixièmes et demi. Le top 5 est complété par Pol Espargaró et Fabio Quartararo, les deux derniers pilotes dans la même seconde que le leader.
GP d'Aragon - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|6
|
1'46.512
|171.631
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.474
1'46.986
|0.474
|170.870
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.743
1'47.255
|0.269
|170.442
|4
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|6
|
+0.846
1'47.358
|0.103
|170.278
|5
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|5
|
+0.932
1'47.444
|0.086
|170.142
|6
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|6
|
+1.037
1'47.549
|0.105
|169.976
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+1.089
1'47.601
|0.052
|169.894
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+1.127
1'47.639
|0.038
|169.834
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|6
|
+1.164
1'47.676
|0.037
|169.775
|10
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+1.218
1'47.730
|0.054
|169.690
|11
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+1.260
1'47.772
|0.042
|169.624
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+1.319
1'47.831
|0.059
|169.531
|13
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|6
|
+1.321
1'47.833
|0.002
|169.528
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|6
|
+1.388
1'47.900
|0.067
|169.423
|15
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|6
|
+1.394
1'47.906
|0.006
|169.414
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+1.413
1'47.925
|0.019
|169.384
|17
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|4
|
+1.443
1'47.955
|0.030
|169.337
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.481
1'47.993
|0.038
|169.277
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+1.738
1'48.250
|0.257
|168.875
|20
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+1.743
1'48.255
|0.005
|168.867
|21
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+1.953
1'48.465
|0.210
|168.541
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|6
|
+3.039
1'49.551
|1.086
|166.870
|Voir les résultats complets
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