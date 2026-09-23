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La Hongrie ne sera pas au calendrier MotoGP 2027

Le MotoGP a officialisé la sortie du GP de Hongrie de son calendrier en vue de la saison 2027.

Léna Buffa
Publié:
Le départ

Photo de : MotoGP

C'est  par une brève note à l'adresse des journalistes que MotoGP SEG a annoncé que le Grand Prix de Hongrie ne serait pas reconduit la saison prochaine.

"Le Groupe MotoGP confirme que le Grand Prix de Hongrie ne figurera pas au calendrier 2027. La Hongrie reste toutefois une destination importante pour le championnat, et le Groupe MotoGP s'engage à explorer de nouvelles opportunités pour y revenir, en collaboration avec les autorités compétentes", est-il indiqué.

La Hongrie a fait son retour au calendrier en 2025 après en avoir été absente durant 33 ans et n'avoir avant cela connu que deux Grands Prix, en 1990 et 1992, au Hungaroring. Pour ce renouveau de l'épreuve, le championnat avait mis le cap sur le nouveau circuit du Balaton Park, à 85 km de Budapest.

Et la piste ne laissera probablement pas un souvenir impérissable. Courte, lente et étroite, elle a été critiquée pour sa sécurité, ce qui a imposé des ajustements sans parvenir à une situation idéale. Les chicanes qui la composent ont également posé un défi singulier aux puissantes MotoGP pour réussir à dépasser, sans compter que la chaleur avait été problématique lors de l'édition 2025, organisée en plein mois d'août.

Marc Márquez a tout gagné sur ce circuit, décrochant les deux pole positions ainsi que la victoire des deux courses sprints et des deux courses longues organisées en 2025 et 2026. Il détient également tous les records, à la seule exception de la vitesse de pointe dont la meilleure réalisation restera celle de la KTM de Brad Binder.

Malgré les critiques essuyées par le Balaton Park, il n'en demeure pas moins que la Hongrie devait incarner une implantation majeure du championnat en Europe centrale et que sa sortie doit avant tout laisser la place au retour de l'Argentine, avec une nouvelle épreuve à Buenos Aires.

On sait pour le moment que la saison 2027 s'ouvrira avec le GP de Thaïlande, du 5 au 7 mars, et se conclura avec le GP de Valence, du 27 au 29 novembre. Le calendrier complet sera annoncé vendredi à 12h heure de Paris.

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