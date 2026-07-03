VR46 s'assure la fourniture de Ducati pour trois années supplémentaires

L'écurie VR46 et le constructeur Ducati ont annoncé la prolongation de leur collaboration technique et donc de la fourniture de motos italiennes à la structure de Valentino Rossi jusqu'à la fin de la saison 2029 de MotoGP.

Cette annonce, qui était attendue, confirme que le contrat qui existait déjà entre les deux entités a été prolongé de trois années supplémentaires. Ducati fournit des motos à VR46 depuis la saison 2022, date de l'arrivée dans la catégorie reine des Grands Prix moto de l'équipe de Tavullia. Jusqu'ici, cette collaboration a donné lieu à quatre succès et 16 podiums.

Dans le détail, les termes du contrat n'évoluent pas : sur les deux motos fournies à VR46, une seule sera une moto officielle, qui recevra des évolutions techniques au fil de chaque saison, alors que l'autre sera d'une spécification non factory.

"Nous sommes vraiment fiers d'annoncer le renouvellement de notre accord avec Ducati en tant qu'équipe bénéficiant du soutien officiel de la marque en MotoGP pour les trois prochaines années", a déclaré Uccio Salucci, le directeur de VR46.

VR46 et Ducati collaborent depuis 2022 en MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Assumer ce rôle a été un immense honneur depuis le tout début et a marqué une étape importante pour l'ensemble de notre groupe. Mais le fait de confirmer notre statut est encore plus significatif, car cela reflète la constance et le travail incroyable de chaque membre de l'équipe."

"Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe, nos partenaires pour leur soutien indéfectible, ainsi que Ducati - en particulier Luigi Dall'Igna, Claudio Domenicali et Mauro Grassilli - non seulement pour avoir cru en nous et en notre projet, mais aussi pour avoir confirmé, par ce renouvellement, que nous sommes sur la bonne voie."

"Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2027, les prochaines saisons de MotoGP représenteront un défi de taille, mais nous sommes prêts à le relever avec enthousiasme, détermination et en nous appuyant sur les bases solides que nous avons construites, afin d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Il ne fait aucun doute que ce partenariat fructueux entre l'équipe et Ducati continuera à profiter aux deux parties."

L'annonce de cet accord intervient au lendemain de la confirmation de la poursuite de la collaboration entre Ducati et son autre écurie partenaire, à savoir Gresini Racing, avec un accord portant également sur la fourniture de deux motos dont une officielle qui sera mise à la disposition de Joan Mir, futur transfuge de Honda.

Le line-up 2027 de VR46 n'est à ce jour pas connu officiellement, même si la signature de Fermín Aldeguer ne fait plus aucun doute, comme Motorsport.com l'a déjà rapporté. L'Espagnol bénéficiera de la moto d'usine. La tendance pour le second guidon pointe vers le pilote Ducati en WorldSBK, Nicolò Bulega.