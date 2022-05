Petrucci maintient sa version et pointe des dysfonctionnements

Charger le lecteur audio

Danilo Petrucci est lourdement tombé à l'arrivée de la deuxième course sur le Virginia International Raceway en MotoAmerica, et le pilote s'oppose aux dirigeants du championnat sur le déroulement des faits. Petrucci a dans un premier temps précisé qu'il était resté "plus de deux minutes étendu par terre", sans la moindre assistance, mais les responsables de la catégorie ont répondu que le drapeau jaune a vite été agité et que la direction de course a rapidement vu l'ancien pilote du MotoGP sur ses pieds.

Visiblement agacé par la communication du MotoAmerica, Petrucci a tenu à revenir en détail sur l'accident, maintenant ses propos et confirmant qu'il souffre d'une fracture de la jambe. "Je ne suis pas du genre à entrer dans des polémiques, mais je ne suis pas non plus du genre à lire des choses incorrectes à mon sujet", a écrit l'Italien dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Le circuit de Virginia a une ligne d'arrivée au milieu d'un virage sur le sixième rapport et à l'aveugle, où nous arrivons à 300 km/h en Superbike. Dans le dernier tour, j'ai essayé de prendre l'aspiration de Scholtz pour le doubler sur la ligne, mais il a défendu sa position, comme il en avait le droit, donc je me suis positionné à son extérieur. Le virage était donc encore plus étroit pour moi."

"Sur la ligne d'arrivée, j'ai dû prendre plus d'angle et j'ai perdu l'avant à 280 km/h. Je suis tombé à côté de la piste, en percutant des panneaux de sponsors en bord de piste. L'un d'entre eux a ouvert ma botte droite, coupant ma peau et cassant mon péroné. J'ai plusieurs égratignures et un gros hématome sur le bras gauche."

"J'ai roulé [sur le sol] pendant plus de 100 mètres, atteignant presque le premier virage de la piste. Comme je l'ai dit, j'étais à côté de la piste, proche de ma moto. Heureusement, je suis resté conscient et je me souviens de tout, et j'étais d'abord heureux de survivre et d'échapper à une chute à 280 km/h"

Petrucci a indiqué n'avoir reçu aucune aide dans les instants suivant sa chute et il a même appris par la suite que l'équipe médicale n'était pas au courant de la situation : "Je ne sais pas si ceux qui lisent ces mots sont déjà tombés à une telle vitesse. J'étais à terre, la tête contre le sol à essayer de respirer autant que possible et à attendre que quelqu'un arrive pour au moins vérifier ma condition, donc après un moment j'ai regardé autour de moi : d'un côté il y avait la piste avec les motos qui passaient, de l'autre côté un grand terrain sans personne."

"J'ai compris que je saignais à plusieurs endroits et j'avais mal partout. Donc, en étant seul au milieu de l'herbe, j'ai attendu que le dernier pilote franchisse la ligne d'arrivée, je me suis relevé et j'ai décidé de rejoindre un endroit plus sûr, j'ai traversé la piste et je suis revenu à pied dans le paddock, tandis qu'une personne de l'assistance est venue vers moi pour m'emmener au centre médical sur un véhicule."

"C'est là que j'ai découvert que personne ne m'avait vu chuter parce qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance et, je cite le directeur médical, : 'Je regardais les images et ton accident n'a pas été diffusé.' Je le rappelle, un accident survenu au dernier virage."

