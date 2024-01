Al-Attiyah : "Audi ? Je leur donne trois jours et ils rentreront chez eux"

Nasser Al-Attiyah a changé de crèmerie mais certainement pas de caractère ! Peu adepte de la langue de bois, le quintuple vainqueur du Dakar et tenant du titre met déjà la pression sur Audi. Alors que les concurrents du Dakar sont arrivés à Al-'Ula, d'où sera donné vendredi le départ de l'édition 2024, le Qatari fait déjà parler de lui devant les micros.

Passé chez Prodrive avant d'embarquer dans le projet Dacia dans la foulée, l'ex-pilote Toyota s'attend cette année à quelque chose de "totalement différent" mais demeure particulièrement confiant.

"Les premières étapes seront encore plus difficiles, avec des centaines de kilomètres qui ne seront pas faciles, mais je suis content de venir ici avec une nouvelle voiture, le Hunter de Prodrive", lance-t-il en annonçant la couleur. "J'espère défendre mon titre sur le Dakar et le remporter une troisième fois consécutive."

C'est une fois interrogé par Motorsport.com sur la concurrence que le ton a changé. Cette fois-ci, les Audi ES Q e-tron bénéficieront réglementairement de plus de puissance, avec 15 kW supplémentaires (soit environ 20 ch) et, avec une meilleure préparation, le constructeur allemand espère jouer la gagne au classement général. Or, Nasser Al-Attiyah n'y croit pas une seconde.

"Audi ? Je leur donne seulement trois jours et ils rentreront chez eux", rétorque-t-il. "On l'a vu au Maroc et en Aragón, après une centaine de kilomètres. Ce n'est pas ma décision [de leur donner plus de puissance], on doit l'accepter parce que la FIA a une autre vision. On ne sait pas, on verra durant les trois premières journées qu'Audi sera rapide."

L'endurance, la régularité et l'équilibre dans les risques pris, c'est ce sur quoi mise une nouvelle fois l'expérimenté Nasser Al-Attiyah, toujours copiloté par Mathieu Baumel. Et ce n'est pas le changement de machine qui l'effraie pour y parvenir.

"La raison pour laquelle j'ai changé, c'est que j'ai un contrat avec Dacia pour l'an prochain", précise-t-il d'abord. "Ce sera pour trois saisons avec l'équipe, donc comme ça on a un feedback et je connais les gens, c'est pour ça que j'ai changé."

"Si l'on regarde l'historique de Toyota, toutes les voitures ont eu des problèmes à part la mienne, parce qu'il y a des secrets sur le Dakar. Toutes les voitures sont les mêmes. Aujourd'hui, si tu donnes le maximum tous les jours, tu va avoir un problème. Tu dois penser à tout en allant à la limite. Ce n'est pas une question de fiabilité de la Toyota ou du Hunter. Si l'on prend l'historique de Toyota, il y a eu plus de 15 voitures sur chaque édition et toutes ont eu des soucis sauf la mienne. C'est mon secret, je ne peux pas vous le dire, je le garde parce qu'il est très important de prendre soin de sa voiture, d'avoir une bonne position et une bonne vitesse, sans quoi elle casse."

Propos recueillis par Mario Galán