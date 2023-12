Al-Attiyah rejoint aussi Loeb chez Dacia pour 2025

Il y a quelques mois, Dacia a annoncé son projet de participer au Dakar à partir de 2025, après une "phase de test" qui sera menée en 2024 à travers plusieurs épreuves du Championnat du monde de Rallye-Raid de la FIA.

Nasser Al-Attiyah, qui a remporté le Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 et 2023, rejoindra Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez pour former les équipages officiels du constructeur.

Il devra attendre 2025 pour courir sous les couleurs de Dacia sur le Dakar, lui qui, comme Sébastien Loeb, participera à l'édition 2024 le mois prochain au volant d'un Hunter T1+ de Prodrive.

Avec son copilote de longue date Mathieu Baumel, le pilote qatari prendra part aux essais de développement de la future machine dans le but d'arriver le mieux préparé possible l'année suivante.

Dacia a l'ambition de développer un prototype encore non dévoilé, qui utilisera du carburant synthétique, comme l'avait expliqué la marque lors d'une présentation en juillet dernier.

En dépit du manque d'expérience de Dacia en rallye-raid à ce stade, Nasser Al-Attiyah assure que l'objectif sera de viser la victoire dès la première participation.

Nasser Al-Attiyah rejoint Sébastien Loeb au sein du projet Dacia, qui pourrait collaborer avec Prodrive.

"Je suis vraiment heureux de rejoindre Dacia", assure-t-il. "Je pense que ce sera vraiment une bonne équipe, solide, et nous essaierons de gagner dès la première année."

"C'est une dream team. J'ai énormément de respect pour Sébastien Loeb et pour Cristina, et j'entretiens de bonnes relations avec ces deux pilotes. Nous sommes vraiment très forts et notre objectif est de gagner avec cette magnifique marque qu'est Dacia."

En attendant, la 46e édition du Dakar s'élancera le 5 janvier prochain et se déroulera à nouveau dans son intégralité en Arabie saoudite. L'épreuve proposera un parcours de 7891 km, dont 4727 de spéciales.

Le rallye aura également au menu un nouveau format d'étape marathon sur 48 heures, avec un total de 584 km.