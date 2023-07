Dacia débarque sur le Dakar avec Sébastien Loeb !

Le groupe Renault a officialisé ce lundi la mise en place d'un programme rallye-raid ambitieux : la marque Dacia s'engagera sur le Dakar en 2025 avec deux pilotes déjà officialisés, et non des moindres, puisque Sébastien Loeb sera de la partie. Ce sera également le cas de la pilote espagnole Cristina Gutiérrez. Le duo se connaît bien pour avoir collaboré en Extreme E ces dernières années au sein de l'équipe de Lewis Hamilton.

Dacia a confirmé la nouvelle en détaillant ses plans lors d'une conférence de presse, précisant son ambition d'expérimenter des carburants durables fournis par le pétrolier saoudien Aramco. La voiture sera présentée au début de l'année 2024.

Nonuple Champion du monde des Rallyes, Sébastien Loeb court depuis plusieurs années maintenant après une victoire qui lui échappe sur le Dakar. Après son aventure avec Peugeot, il a collaboré avec l'équipe BRX de Prodrive.

"Je suis très heureux, le Dakar est désormais mon objectif principal", a rappelé le pilote français. "Je l'ai fait six ou sept fois, j'ai parfois terminé sur le podium, mais je n'ai jamais gagné, donc j'espère me battre pour la victoire. Avec le soutien de Dacia, avec un réel projet de constructeur, c'est une excellente nouvelle pour moi. Je suis certain que l'on fera de belles choses ensemble."

Pour Dacia, cet engagement en rallye-raid sera l'occasion de profiter d'un laboratoire technologique en compétition afin de développer la marque dans le secteur automobile.

"C'est un banc d'essai pour de nouveaux moteurs et de nouvelles solutions", rappelle Denis Le Vot, directeur général de Dacia. "Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le Dakar d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, ça devient un laboratoire pour la mobilité bas carbone. Dacia s'investit pleinement là-dedans et ça porte même un nom, Dakar Future, qui est notre mission."

"Il ne s'agit pas de développer la mobilité électrique accessible de demain, mais d'exporter les solutions thermiques et hybrides du groupe. On continuera également à travailler sur une alternative pour les émissions bas carbone, et c'est pourquoi on participera au Dakar avec les carburants durables d'Aramco. Notre mission est d'incarner le véhicule thermique à faibles émissions, et ça correspond parfaitement à Dakar Future."

"L'autre raison pour laquelle nous nous engageons vient du fait que cette course est comme nous, l'ADN de Dacia correspond à celui du Dakar et vice-versa. C'est une aventure humaine, sportive et technique ; Dacia est aussi une aventure, donc nous irons là où on ne nous attend pas, en traçant notre propre route, et les trois caractéristiques s'accordent pour la marque. Nous sommes robustes, les voitures Dacia sont conçues pour ça, elles ont une réputation solide, éprouvée, et elles sont respectueuses de l'environnement."

Propos recueillis par Mario Galán