Ford a conclu une grosse phase de développement du Ranger T1+

Officialisé le mois dernier, le programme officiel de Ford au Dakar bénéficie d'un développement depuis de longs mois. Le constructeur s'appuie sur la version Raptor T1+ du Ford Ranger déjà conçue par Neil Woolridge Motorsport (NWM) et le projet a été rejoint par M-Sport, partenaire de longue date de Ford en WRC. Des évolutions ont ainsi été apportées puis testées sur trois continents.

Le programme d'essais est passé par l'Europe, à Fontjoncouse en Occitanie, l'Afrique, avec des roulages au Maroc et en Afrique du Sud, et le Moyen-Orient, à Dubaï. La multiplicité des terrains mais aussi des conditions météo, avec des essais en hiver en France et sous plus de 40°C à Dubaï, ont permis de boucler deux fois la distance d'un Dakar dans des situations très variées.

"Avec le travail collectif de M-Sport et NWM et environ 10 000 km d'essais depuis l'an dernier à différents endroits et avec différentes conditions météo, nous avons pu ajuster tous les éléments de la voiture et les progrès ont vraiment été satisfaisants", souligne Neil Woolridge, fondateur de NWM. "Nous sommes impatients de voir les performances du Ranger T1+ mis à jour sur la scène internationale du rallye-raid."

Ces essais avaient notamment pour but de renforcer le châssis, qui sera très sollicité sur le Dakar. "Nous avons étudié le châssis avec attention pour identifier des opportunités d'améliorations structurelles de la rigidité et la durabilité", précise Chris Williams, directeur technique de M-Sport. "Ces changements ont été effectués et validés dans un programme d'essais rigoureux."

Le Ford Ranger a aussi été équipé d'amortisseurs et triangles de suspension conçus en coopération avec Reiger, expérimenté sur le Dakar. M-Sport et NMW ont par ailleurs travaillé sur des solutions pour améliorer le refroidissement. "Nous nous sommes concentrés sur la simplification et l'amélioration du refroidissement", confirme Williams. "Nous avons étudié l'aérodynamique en utilisant la CFD pour comprendre l'écoulement des flux sur le véhicule et découvrir comment extraire la chaleur à différentes vitesses."

Ford doit maintenant annoncer son programme avant le Dakar 2024 et les pilotes qui seront alignés par l'équipe officielle : "La prochaine étape sera de voir les performances du Ranger T1+ en compétition. La principale phase de développement est désormais terminée, nous devons la confirmer en compétition. Nous allons participer à des épreuves plus concrètes pour nous assurer d'être prêts avant le Dakar 2024."

Cette première participation au Dakar servira de répétition grandeur nature avant l'engagement d'une nouvelle version du Ranger en 2024, avec une motorisation encore inconnue.