Ford officialise un programme d'usine pour le Dakar

Ford Performance a officialisé la constitution d'un programme d'usine en rallye-raid, avec une présence sur le Dakar dès 2024 et un objectif de victoire fixé pour l'année suivante. Le constructeur américain engagera une version Raptor T1+ du Ford Ranger, développée depuis plusieurs mois en collaboration avec Woolridge Motorsport en Afrique du Sud et M-Sport au Royaume-Uni.

Ford a établi un plan de route graduel, qui passera d'abord par une participation à l'édition 2024 du Dakar avec un modèle existant du Ranger, propulsé par le moteur 3,5 litres Ecoboost. Ce premier engagement permettra de poser les bases pour la suite du programme, avec l'ambition de revenir se battre pour la victoire en 2025, édition pour laquelle un tout nouveau Ranger sera préparé, avec une motorisation encore inconnue.

"On sait qu'il s'agit d'une entreprise de grande envergure, et que l'on ne peut pas se contenter d'être au départ pour réussir", explique Mark Rushbrook, patron de Ford Performance. "On travaille. Neil Woolridge possède déjà une auto basée sur la précédente génération Raptor, et on va l'utiliser pour participer au Dakar en janvier 2024. C'est un véritable test qui nous permettra de comprendre ce qu'il faut pour réussir. Mais l'autre moitié du combat, voire plus, concerne la logistique et l'exécution. Y aller en 2024 permettra d'apprendre la logistique, le bivouac, les déplacements, ce qu'il faut comme camion d'assistance."

"En janvier 2024, il s'agit essentiellement de terminer la course et d'apprendre. Parallèlement aux tests et à la préparation des neuf derniers mois, on a commencé à concevoir une toute nouvelle voiture. Notre projet est de la tester début 2024, puis de la développer jusqu'à notre retour en 2025 pour essayer de gagner."

La mise en place de ce programme d'usine Ford, soutenu entre autres par M-Sport, vient également confirmer les ambitions de la structure de Malcolm Wilson, qui avait déjà révélé une partie de ce projet il y a plusieurs mois, tout en se rendant en observateur sur le Dakar 2023.

"Le Dakar est vraiment l'une des plus grandes épreuves mondiales de course tout-terrain", insiste Malcolm Wilson. "On a remporté de grands succès au fil des ans avec Ford en WRC, et on est impatients de mettre en œuvre le même niveau de concentration, d'énergie et d'effort en compétition avec le Ranger sur le Dakar."

