Dakar

Dacia ne disputera pas le Dakar 2027 et va se retirer du rallye-raid

Dacia a confirmé qu'elle participerait à l'intégralité du championnat du monde 2026 avant de mettre un terme à son projet à Abu Dhabi, avec pour objectif final le titre mondial, écartant ainsi toute participation au Dakar 2027.

Jacobo Vega
Mis à jour:
#223 The Dacia Sandriders Dacia: Lucas Moraes, Dennis Zenz

Photo de: Red Bull Content Pool

Le désert a à peine effacé les traces de son triomphe au Dakar 2026 que Dacia a déjà décidé de la manière dont elle mettra fin à son aventure en rallye-raid.

À la suite de plusieurs échanges directs avec la marque, Dacia a confirmé à Motorsport.com que le projet Dacia Sandrider prendrait fin à l'issue de la saison 2026. La dernière manche se déroulera à Abu Dhabi et, par conséquent, la participation au Dakar 2027 est totalement exclue.

Cette nouvelle intervient quelques semaines seulement après la victoire au Dakar 2026 de Nasser Al-Attiyah et Fabian Lurquin. L'objectif initial du programme, qui était de remporter le Dakar en trois ans, a été atteint en seulement deux saisons. Et loin de se reposer sur ses lauriers, l'ambition est désormais de boucler la boucle en décrochant le titre de champion du monde des rallyes-raids.

Le championnat avant les adieux

Dacia disputera toutes les manches restantes du championnat 2026. Le Portugal sera la prochaine étape dans un mois, avant de se rendre en Argentine, au Maroc et donc de conclure la saison à Abu Dhabi, lieu qui marquera le dernier chapitre du projet Dacia Sandrider en compétition officielle.

Lire aussi :

L'équipe alignera trois voitures par épreuve, bien qu'elle compte quatre pilotes de haut niveau : Al-Attiyah lui-même, Sébastien Loeb - la grande recrue avant le dernier Dakar - Lucas Moraes - champion du monde 2026 de rallye-raid avec Toyota - et Cristina Gutiérrez. L'équipe décidera au cas par cas quels sont les trois équipages qui participeront à chaque épreuve et lequel restera au repos, dans le cadre d'une rotation interne.

Un projet validé par la victoire sur le Dakar

Fabian Lurquin porté en triomphe après la victoire sur le Dakar 2026.

Fabian Lurquin porté en triomphe après la victoire sur le Dakar 2026.

Photo de: A.S.O.

Au-delà de la victoire finale d'Al-Attiyah, le dernier Dakar a montré la solidité du projet. Loeb a terminé quatrième, Moraes septième et Gutiérrez onzième. Cela faisait donc quatre voitures dans le top 11 de l'une des éditions les plus exigeantes et les plus compétitives de ces dernières années.

Un résultat collectif qui a confirmé que le projet Sandrider n'était pas un pari hasardeux, mais bel et bien une structure capable de lutter en tant qu'équipe face aux géants du désert.

Fort de cette reconnaissance sportive et du trophée du Dakar déjà en poche, l'objectif principal est désormais de remporter le championnat du monde 2026 et de tirer sa révérence en beauté.

S'ils y parviennent, Dacia clôturera un chapitre bref mais extraordinairement fructueux : remporter le rallye-raid le plus difficile de la planète dès sa deuxième tentative et se battre jusqu'au bout pour le titre mondial avant de quitter la scène.

Lire aussi :

