Le groupe Renault a-t-il renoncé aux engagements pris envers le site de Viry-Châtillon lors de la décision de mettre fin au programme moteur F1 de la marque en septembre 2024 ?

C'est en tout cas ce que dénonce le maire de la ville, Jean-Marie Vilain, dans un post sur les réseaux sociaux, dans lequel figure une vidéo et un lien vers un communiqué de presse qui reprend ses propos.

Pour rappel, lors de l'annonce de l'arrêt du programme moteur - qui signifiait alors tout bonnement la mise an rebut du travail entamé sur la motorisation 2026, pour laquelle Renault s'était initialement engagée -, il avait été indiqué que le site historique de l'usine de Viry-Châtillon deviendrait "Hypertech Alpine", à savoir un "centre d'excellence en ingénierie et haute technologie".

Dans les grandes lignes, ce centre devait travailler sur des "projets d'avenir du groupe Renault", tels que "la future supercar Alpine", mais aussi assurer la recherche et développement sur la technologie hydrogène et des moteurs électriques, tout en conservant une cellule de veille sur la F1.

Dès le lendemain de cette annonce, les représentants des salariés d'Alpine Racing avaient fait part de leurs inquiétudes : "Le contenu, les ressources et la pérennité des nouveaux projets que la direction souhaite apporter à Viry apparaissent encore très largement imprécis. Le dimensionnement communiqué de la cellule de veille F1 (effectifs et budget) semble encore trop faibles et remet en question le retour potentiel d'Alpine comme motoriste à terme."

Un an et demi plus tard, le maire de Viry-Châtillon a donc pris la parole publiquement ce dimanche 8 février pour dénoncer une "trahison" de la part de Renault, puisqu'il a révélé avoir appris que l'entreprise avait décidé de "renoncer à ses engagement concernant le site Alpine" et que l'annonce devrait en être faite lors d'un Comité social d'entreprise (CSE) prévu le jeudi 12 février.

"Ma stupéfaction est à la hauteur de ma colère face à ce reniement et ce non respect de la parole donnée qui traduit également un irrespect total à l'égard des salariés", peut-on notamment entendre dans la vidéo ci-dessous. "Je demande donc instamment au groupe Renault et à son actionnaire, l'État, de revenir sur cette décision et je me réserve le droit de mener [...] toutes les actions possibles pour manifester contre ce que je considère comme une véritable trahison."

La prise de parole du maire de Viry-Châtillon

Voici l'intégralité du communiqué de presse de Jean-Marie Vilain, intitulé "Mensonges et trahison du groupe Renault concernant le site Alpine de Viry-Châtillon" : "La ville de Viry-Châtillon, en lien avec les représentants du personnel d'Alpine, avait pris acte de la décision du groupe Renault, annoncée le 30 septembre 2024 en Comité social et économique, de mettre un terme au développement du moteur de Formule 1 sur le site Alpine de Viry-Châtillon."

"Si la déception avait été grande, car cela signifiait la fin d'une belle aventure qui avait fait rayonner la France par les nombreux titres de champion du monde obtenus, la ville, comme les salariés d'Alpine, avait affiché leur esprit de responsabilité en prenant également acte de la volonté du groupe Renault de créer un centre d'ingénierie d'excellence baptisé Hypertech Alpine, qui devait mettre en œuvre les projets de la future Supercar Alpine, le développement d'un moteur hydrogène, prendre en charge le développement des batteries de demain, des nouvelles technologies de moteur électrique, du programme motorsport, tout en participant au championnat du monde d'endurance (WEC) ainsi qu'au rallye Paris-Dakar (sic)."

"Un comité de suivi, sous l'égide de la préfecture de l'Essonne, avait été mis en place qui s'est réuni deux fois les 8 octobre 2024 et 5 mars 2025 en présence de la préfète de l'Essonne, des dirigeants d'Alpine et de moi-même, pour suivre la mise en place de ce futur centre d'excellence et d'innovation en remplacement du centre de développement des moteurs F1."

C'est tout bonnement scandaleux car cela fait fi de tous les engagements qui avaient été pris et réitérés à la ville ainsi qu'aux salariés.

"Alors que nous souhaitions de nouveau réunir ce comité de suivi pour faire le point, postérieurement à l'arrivée fin juillet 2025 du nouveau dirigeant de Renault, François Provost, faisant suite au départ de Luca de Meo, quelle n'a pas été ma stupéfaction d'apprendre que Renault renonçait à ses engagements concernant le site Alpine, ce qu'il devrait annoncer lors d'un Comité social d'entreprise le 12 février prochain."

"C'est tout bonnement scandaleux car cela fait fi de tous les engagements qui avaient été pris et réitérés à la ville ainsi qu'aux salariés lors des deux précédents comités de suivi.

C'est d'autant plus incompréhensible que Renault commençait à connaître de bons résultats après une première victoire historique de l'A424 au championnat du monde d'endurance (WEC) aux 6 Heures de Fuji en septembre dernier et une victoire il y a quelques jours au rallye Paris-Dakar."

"Rappelons que le groupe a annoncé une hausse de près de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025."

"J'en appelle donc à la responsabilité des dirigeants du groupe Renault afin que les engagements pris soient respectés, ainsi qu'à l'intervention de l'État qui, en tant qu'actionnaire majeur de ce groupe, a le devoir d'intervenir pour assurer le respect de la parole donnée et celui de ses salariés."

"Je me réserve le droit de mener toutes les actions possibles contre cette trahison, avec les élus municipaux et les personnels d'Alpine, afin que le site Alpine de Viry-Châtillon reste le centre d'excellence qu'il a toujours été, continuant ainsi de contribuer à la fierté de notre ville et au prestige de notre pays."