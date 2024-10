Abandon du moteur Renault 2026 : les salariés d'Alpine à Viry réagissent

Ce lundi, Renault a officialisé par la voie d'un simple communiqué la transformation prochaine des activités du site de Viry-Châtillon, qui accueille actuellement et entre autres les activités F1 via la conception et la fabrication d'unités de puissance. La conséquence la plus évidente de ces changements est bien entendu l'arrêt pur et simple du projet moteur 2026 et donc, à l'horizon de la fin 2025, la fin de tout programme de compétition lié à la Formule 1.

Sans surprise, les représentants des salariés n'ont pas accueilli la nouvelle avec joie après qu'elle ait été prise en dépit de leur avis défavorable rendu à l'unanimité. Dans un communiqué diffusé ce mardi, au lendemain de l'annonce, le Comité social et économique (CSE) a fait part de son regret qu'un tel choix ait été fait par la direction et que les solutions proposées, notamment lors de la rencontre avec Luca de Meo, n'aient pas été retenues.

"L'ensemble des représentants du personnel, portant la voix des salariés et d'une majorité des parties prenantes, regrette et déplore la décision d'arrêter la motorisation F1 en 2026", peut-on lire au début de ce communiqué. "Ce choix est entériné par le Groupe qui souhaite réduire le risque financier autour de la F1, alors même qu'aucune étude sérieuse n'a été menée pour en évaluer l'impact sur les ventes futures et le prestige de la marque."

"Les solutions de partenariat ont été écartées par le Groupe, alors qu'elles auraient permis de répondre à plusieurs objectifs : le maintien d'une activité de F1, la réduction des coûts de développement et d'exploitation, le maintien de toutes les compétences, la possibilité d'amener un moteur RE26 déjà en grande partie développé et prometteur jusqu'à la saison 2026."

"Le contenu, les ressources et la pérennité des nouveaux projets que la direction souhaite apporter à Viry apparaissent encore très largement imprécis. Le dimensionnement communiqué de la cellule de veille F1 (effectifs et budget) semble encore trop faibles et remet en question le retour potentiel d'Alpine comme motoriste à terme."

"L'histoire du site de Viry montre que des décisions contraires ont souvent été prises, et démontre l'importance de maintenir pour l'avenir des compétences hautement qualifiées afin de laisser la porte ouverte à un retour en F1 quand la règlementation et le contexte financier de l'actionnaire le rendront plus attractif."

Outre la question de l'avenir à moyen ou long terme d'une motorisation signée Renault en F1, les salariés mettent en avant les conséquences à très court terme, alors que la transformation du site est annoncée pour la fin de cette année : "Cette mise œuvre du projet scelle déjà les premières conséquences à très court terme (d'ici 3 mois) sur les emplois et la formation :

Le site de Viry-Châtillon passera au 1er janvier de 500 à 334 emplois, avec la fin des contrats de nombreux prestataires.

La perte d ' une centaine d ' emplois indirects chez les principaux partenaires d ' ici fin 2024.

La fin du Concours d ' Excellence Mécanique Alpine (CEMA) soutenu par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités et le ministère de l ' Éducation nationale et de la Jeunesse, portant de belles valeurs d ' engagement en faveur de l ' égalité des chances favorisant la mixité pour faire rayonner une filière de jeunes talents."

Puis ils ajoutent : "De manière générale, l'arrêt de la motorisation F1, le manque de maturité des projets apportés et la perte de confiance dans la direction font peser un risque majeur de départ des compétences critiques du site de Viry."

"Malgré la tourmente de ces 2 derniers mois, l'équipe de Viry a continué de développer la puissance du moteur 2026 dont Alpine se prive. Cette décision à contrecourant fait passer Alpine à côté de son histoire sportive."

"Pour toutes ces raisons, les représentants du personnel du CSE ont rendu à l'unanimité un avis défavorable au projet de transformation. Nous appelons les pouvoirs publics à défendre la pérennité de l'emploi sur le site de Viry-Châtillon."