Comment Renault compte transformer l'usine de Viry-Châtillon

Si jamais le mot "abandon" n'est prononcé dans le communiqué de presse publié ce lundi et annonçant la transformation du site de Viry-Châtillon, les choses sont claires. Outre les dernières semaines et le contexte, la façon dont Renault dessine l'avenir du site qui accueille aujourd'hui plusieurs activités sportives, mais dont la motorisation F1 est évidemment la vitrine, ne laisse aucun doute.

L'"Hypertech Alpine", comme il faudra désormais l'appeler, est qualifié par la marque de futur "centre d'ingénierie de pointe à Viry-Châtillon" et de "centre d'excellence" qui réunira "une ingénierie aux connaissances techniques de pointe et une expertise de l'automobile haute performance, au service d'Alpine et de Renault Group".

Précisément, les activités de ce centre débuteront "d'ici la fin 2024" avec plusieurs projets d'avenir, à la fois pour Renault Group et pour Alpine, "gardant un fort ancrage dans le sport automobile". Voici ensuite comment sont déclinés ces projets :

"La future Supercar Alpine : le centre de Viry-Châtillon va contribuer au développement de la future Supercar Alpine.

Les technologies de batterie de demain : Hypertech Alpine sera en charge du développement à court et moyen termes de batteries pour les véhicules sportifs de la marque. À un horizon plus long terme, ces équipes conduiront également des activités de Recherche & Advanced Engineering sur la chimie des cellules à très haute densité d'énergie, notamment avec la technologie solid state battery, en conditions d'utilisation extrêmes pour des applications du type Supercar.

Les nouvelles technologies de moteur électrique : Hypertech Alpine conduira des activités de Recherche & Advanced Engineering sur ces technologies en collaboration avec Ampere, afin de préparer les ruptures technologiques attendues sur les prochaines générations de véhicules électriques.

Le programme motorsport : l'expertise de Viry-Châtillon en sport automobile est largement reconnue et s'exprime également au travers des différents programmes existants amenés à se renforcer. À savoir : le Championnat du monde d'Endurance (WEC), la compétition client ou encore la Formule E et le Rally-Raid pour des marques partenaires.

La cellule de veille F1 : suite au processus de consultation et au dialogue mené avec les partenaires sociaux de Viry-Châtillon, Alpine a pris la décision de créer une cellule de veille F1 qui visera à conserver la connaissance et les compétences des collaborateurs sur cette discipline sportive, et à se maintenir à la pointe de l'innovation, au service des différents projets d'Hypertech Alpine."

Les mécaniciens de Pierre Gasly, Alpine A524 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Bien entendu, les activités F1 – "hors développement d'un nouveau moteur projet", ce qui signe donc sans l'ombre d'un doute l'abandon du projet 2026 avec effet immédiat – sont annoncées maintenues jusqu'à la fin 2025, qui marquera la dernière année de la motorisation actuelle avant le passage à une nouvelle génération de V6 turbo hybrides l'année suivante.

C'est un tournant dans l'histoire du site de Viry-Châtillon qui permettra de pérenniser un savoir-faire et d'inscrire ses compétences rares dans le futur ambitieux du Groupe.

Il est en outre précisé : "Chaque collaborateur concerné par ce projet de transformation, se verra proposer un nouveau poste au sein d'Hypertech Alpine. Une cellule dédiée, composée de membres de la direction, des ressources humaines et de représentants des salariés, sera mise en place pour travailler sur les différents dispositifs d'accompagnement de la transformation et notamment les plans de formation nécessaires à la montée en puissance des nouveaux projets."

Le communiqué se conclut par une déclaration de Philippe Krief, le PDG d'Alpine : "La création de ce centre Hypertech Alpine est clé pour la stratégie de développement d'Alpine et, plus largement, pour la stratégie d'innovation du Groupe. C'est un tournant dans l'histoire du site de Viry-Châtillon qui permettra de pérenniser un savoir-faire et d'inscrire ses compétences rares dans le futur ambitieux du Groupe, en renforçant également Alpine dans sa position de 'garage de l'innovation'. Son ADN sportif demeure un pilier de la marque et continuera à nourrir, notamment grâce à Hypertech Alpine, un projet industriel et automobile sans précédent."