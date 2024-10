Marko : Les menaces de Verstappen doivent être prises au sérieux

Sanctionné pour avoir juré en conférence de presse de la FIA avant le Grand Prix de Singapour, Max Verstappen s'est vu puni d'une obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général par la fédération internationale.

En réponse, le leader du championnat avait observé un certain mutisme lors des conférences de presse d'après qualifications et d'après course. En aparté, Verstappen avait rencontré les journalistes "hors cadre FIA" dans le paddock, exprimant plus clairement son ressenti face à cette sanction. Il avait même indiqué qu'il était prêt à quitter la Formule 1, estimant que la FIA empêchait les pilotes de s'exprimer librement.

"Je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas être confronté à cela en permanence. C'est vraiment fatigant", avait-il alors déclaré. "Bien sûr, c'est formidable d'avoir du succès et de gagner des courses, mais une fois que vous avez accompli tout cela, en remportant des championnats et des courses, vous voulez aussi prendre du bon temps. Si vous devez faire face à ce genre de choses stupides, pour moi, ce n'est pas une façon de continuer dans le sport, c'est sûr."

Revenant sur les propos du Néerlandais, Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, a indiqué qu'il ne fallait pas prendre les menaces de ce dernier à la légère, lors d'un entretien à Motorsport-Total.com, publication sœur de Motorsport.com en Allemagne.

Max Verstappen s'est dit lassé des sanctions infligées par la FIA. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Il faut prendre Max au sérieux", a ainsi déclaré Marko. "Il a accompli beaucoup de choses, mais il est important pour lui d'apprécier le sport dans son ensemble. Si [le plaisir d'être en Formule 1] est de plus en plus gâché, il a le tempérament pour dire : 'ok, c'est fini'. Il le pense sérieusement, mais j'espère que la situation actuelle ne l'amènera pas à prendre sa retraite prochainement."

Alors que la FIA et son président Mohamed Ben Sulayem avaient, avant cela, indiqué ne plus vouloir entendre les pilotes jurer lors d'échanges radio avec leur équipe, Helmut Marko estime que les dirigeants de la Formule 1 se sont montrés trop sévères avec Max Verstappen. On se souvient également que, par le passé, l'ancien directeur de Haas, Günther Steiner, est devenu un personnage incontournable de la série Netflix Drive to Survive, notamment en raison de ses jurons répétés.

"Oui, [la punition] n'est pas compréhensible et il y a deux poids, deux mesures", continue Marko. "Et en plus, Max ne parlait pas d'une personne. Il parlait de la voiture, d'un objet, et il l'a fait avec désinvolture. D'accord, peut-être que dans une conférence de presse de l'après-midi, si tout cela doit être abordé de manière aussi stricte, vous adopterez une approche différente à l'avenir. Mais c'est clairement exagéré."

Alors que plusieurs pilotes ont jugé excessif eux aussi la sanction de la FIA auprès de Verstappen, le GPDA, l'association des pilotes de F1, a prévu de s'entretenir avec des représentants de la FIA à ce sujet avant le Grand Prix des Etats-Unis à Austin.

Propos recueillis par Christian Nimmervoll