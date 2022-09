Audi a éprouvé hommes et machine sur des milliers de kilomètres

Charger le lecteur audio

Trois semaines après la présentation de sa nouvelle arme pour le Dakar 2023, Audi a bouclé un programme d'essais particulièrement intense avec le RS Q e-tron E2. En neuf jours, la nouvelle machine conçue à Ingolstadt a parcouru plus de 4000 km au Maroc. Les six pilotes de la marque, qui seront au départ de la prochaine édition, ont pris par à ces tests visant à éprouver le véhicule dans des conditions proches de celles qui seront rencontrées en Arabie saoudite en janvier prochain. Les équipages se sont relayés et ont ainsi bénéficié chacun de trois jours de tests, par des températures flirtant parfois avec les 40°C

Audi avait deux objectifs lors de cette session, à savoir développer l'évolution de sa nouvelle machine mais aussi permettre à ses pilotes de se familiariser avec. Le gain de poids particulièrement important par rapport à la version précédente a des incidences sur le réglages des suspensions, tandis que le groupe propulseur se montre plus à son avantage qu'il y a un an à pareille époque.

"Il y a non seulement le poids mais aussi sa répartition qui est plus favorable désormais", explique Carlos Sainz. "Du coup, la voiture dérive moins, elle est plus agile et plus facile à contrôler." L'impression du pilote espagnol est confirmée par Stéphane Peterhansel : "Quand on roule dans des virages longs et rapides, il y a moins de forces centrifuges. Donc c'est beaucoup plus facile de rester à l'intérieur du virage. Notre position de conduite est aussi meilleure qu'avant."

Les équipages d'Audi seront inchangés sur le prochain Dakar, Mattias Ekström complétant le trio et bénéficiant de l'expérience précieuse de ses deux coéquipiers, multiples vainqueurs sur l'épreuve. Les trois hommes ne sont pas les seuls au cœur du travail actuellement mené, qui se focalise également sur un meilleur environnement de travail pour les navigateurs Lucas Cruz, Édouard Boulanger et Emil Bergkvist.

"L'ergonomie est désormais meilleure et les différentes commandes ont été regroupées de manière logique, ce qui nous aide clairement", confirme Lucas Cruz, copilote de Carlos Sainz. "Ça nous permet de mieux nous concentrer et ça nous donne plus de temps pour notre tâche principale qu'est la navigation".

Au total, Audi a parcouru 4218 km lors de ses essais au Maroc, portant à 6424 le kilométrage total du RS Q e-tron E2, dont les premiers tests s'étaient déroulés en Europe. La prochaine étape se fera en compétition, avec une participation des trois équipages au Rallye du Maroc, du 1er au 6 octobre.