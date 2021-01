Autos, Étape 11 - Al-Attiyah ne fait pas plier Peterhansel

Au lendemain d'une frustration à peine masquée en s'estimant désavantagé face aux buggys, Nasser Al-Attiyah savait surtout que cette onzième étape était sans doute celle de la dernière chance. Le pilote Toyota n'avait pas d'autre choix que celui de tout tenter pour espérer reprendre un maximum de temps à Stéphane Peterhansel, sur les 464 kilomètres de spéciale entre AlUla et Yanbu. Les nombreuses dunes situées sur la fin du parcours offraient également une opportunité de faire la différence.

Très longtemps durant cette journée, les deux hommes ont fait jeu égal, s'affrontant à coups de secondes comme ils l'ont fait à plusieurs reprises durant ce Dakar. Puis Peterhansel a pris jusqu'à trois minutes d'avance à mi-parcours. Toutefois, dans un dernier baroud d'honneur et malgré un petit arrêt express suite à un souci de pneu arrière droit, Al-Attiyah a finalement eu le dernier mot en reprenant près de deux minutes à son rival. Mais la satisfaction s'arrêtera probablement là, car le Qatari sait que ce ne sera probablement pas suffisant, lui qui avait 17 minutes à effacer au classement général.

Al-Attiyah s'est offert une sixième victoire d'étape sur cette édition 2021 en devançant Peterhansel de 1'56 et Carlos Sainz de 2'26. Vainqueur la veille, Yazeed Al-Rajhi a souffert de la position d'ouvreur et a terminé à 4'02. La petite surprise de cette étape est venue de Khalid Al-Qassimi, particulièrement rapide au point d'émerger en tête à certains points intermédiaires, avant de lâcher du lest en fin de parcours.

À la veille de l'arrivée à Djeddah, Peterhansel se rapproche encore un peu plus d'un nouveau succès sur le Dakar puisqu'il possède encore un quart d'heure d'avance sur son poursuivant. Le Français ne peut toutefois pas se relâcher et devra se montrer très prudent, car si la dernière étape est loin d'être la plus compliquée de cette édition, elle comporte tout de même 225 kilomètres de spéciale, et les derniers cordons de dunes feront office d'ultime piège à déjouer.

Classement général provisoire après l'Étape 11