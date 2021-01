Autos, Étape 10 - Al-Rajhi gagne, Peterhansel contrôle

Le plus gros morceau de la deuxième semaine du Dakar est passé, mais il reste encore plusieurs obstacles à franchir avant l'arrivée vendredi à Djeddah. Au lendemain du gros coup signé par Stéphane Peterhansel, la tendance a plutôt été au statu quo sur les 342 kilomètres de spéciale entre Neom et AlUla. Pas de dunes au programme de la journée, mais des pistes sablonneuses et une zone semi-montagneuse à traverser.

Vainqueur hier de sa première étape sur cette édition, Peterhansel avait pour la première fois cette année la lourde tâche d'ouvrir la route. Le pilote Mini n'a toutefois pas éprouvé de grosse difficulté dans cette configuration et a clairement assuré l'essentiel dans son combat face à ses concurrents directs pour la victoire finale. Un scénario qui a d'ailleurs profité à Yazeed Al-Rajhi, qui s'est octroyé un deuxième succès au scratch après celui de dimanche dernier, même s'il a fini sur trois roues ! En tête pendant la quasi-totalité de la journée, le Saoudien s'est imposé au volant de son Toyota Hilux avec 2'04 d'avance sur Nasser Al-Attiyah.

Ce dernier a longtemps fait jeu égal avec Peterhansel, avant de tenter de prendre le large sur la fin du parcours. Le Qatari n'a cependant pas creusé d'écart important, ne grappillant finalement que 49 secondes au Français, qui a terminé à 2'53 d'Al-Rajhi. La situation demeure ainsi largement sous contrôle pour Peterhansel, qui conserve un matelas conséquent en tête du classement général à deux étapes du terme de ce Dakar. Cette avance reste supérieure à 17 minutes sur Al-Attiyah.

Après avoir probablement dit adieu à ses espoirs de victoire cette année, le tenant du titre Carlos Sainz a terminé l'étape à 4'12. Giniel de Villiers a fini à 6'12, Brian Baragwanath à 9'36, Nani Roma à 10'37 et Martin Prokop à 12'38.



Classement général provisoire après l'Étape 10