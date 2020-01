Autos, étape 11 - Peterhansel et Al-Attiyah entretiennent l'espoir

Elles étaient énormément redoutées, mais elles n'ont finalement pas fait de dégâts. Proposées aux concurrents durant les 80 premiers kilomètres entre Shubaytah et Harad, les plus belles dunes d'Arabie saoudite ont épargné les favoris, lancés dans le rush final de ce Dakar 2020. Pour cette 11e et avant-dernière étape, ils devaient parcourir 744 km dont 379 de spéciale.

Vainqueur mercredi et auteur d'un gros coup de force au classement général, Carlos Sainz (Mini) a abordé l'étape du jour avec prudence pour minimiser les inconvénients liés au fait d'ouvrir la route sur un tel terrain. L'Espagnol a rapidement concédé quelques minutes à ses rivaux avant de gérer l'écart à la veille de l'arrivée à Qiddiya.

Piégés hier sur un point de navigation et rejetés à 18 minutes au général, Nasser Al-Attiyah (Toyota) et Stéphane Peterhansel (Mini) n'avaient pas d'autre choix que d'attaquer pour garder espoir. C'est le Français qui s'est montré le plus efficace, pointant en tête à chaque point de passage pour aller décrocher de justesse sa quatrième victoire d'étape sur cette édition 2020. Parvenant à grappiller des secondes supplémentaires dans les deux derniers tronçons, il reprend finalement 8'03 à Sainz. Deuxième de l'étape à seulement dix secondes, Nasser Al-Attiyah récupère lui aussi du temps sur l'Espagnol. Il sauve également d'un cheveu sa deuxième place au classement général.

Un classement général qui se resserre donc à nouveau à la veille de l'ultime étape. L'avance de Sainz est de 10'17 sur Al-Attiyah et 10'23 sur Peterhansel, et le place comme le mieux armé pour aller chercher la victoire finale, d'autant qu'il n'aura pas à ouvrir la route vendredi. Attention toutefois, ce dernier épisode n'aura rien d'une promenade de santé vers Qiddiya puisqu'il faudra parcourir 447 km dont 374 de spéciale. Les concurrents retrouveront notamment des difficultés de navigation entre plusieurs pistes, similaires au menu de la première semaine.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 11