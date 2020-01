Autos, étape 9 - Sainz sauve sa place de leader de justesse !

La neuvième étape de ce Dakar 2020 menait les concurrents de Wadi ad-Dawasir à Harad, avec 410 km de spéciale sur les 886 à parcourir au total. Le parcours précède l'entrée dans le désert du "Quart Vide", qui constituera le menu gargantuesque des prochains jours.

Parti 14e en raison de son étape compliquée d'hier, Carlos Sainz (Mini) avait le bénéfice de ne pas ouvrir la route, mais cette position ne lui a pas souri pour autant. Le leader du classement général a bien entamé sa journée avant de perdre pas moins de cinq minutes sur les plus rapides après 156 km de spéciale. Il est toutefois parvenu ensuite à stopper l'hémorragie et à maîtriser l'écart tant que possible.

Devant lui, ce sont les deux autres prétendants à la victoire finale qui se sont expliqués : Stéphane Peterhansel (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota) se sont marqués à la culotte, se disputant le meilleur temps du jour à coups de secondes. Dans ces circonstances, la différence ne s'est jamais faite, et c'est finalement le Français qui l'a emporté pour 15 secondes devant le tenant du titre ! Peterhansel signe là sa troisième victoire d'étape sur le Dakar 2020. Yasir Seaidan (Mini) a pris la troisième place du jour à 4'48. Fernando Alonso (Toyota) termine quant à lui neuvième à 13'03.

Contraint d'ouvrir la route, Mathieu Serradori (Century) a passé une journée bien plus compliquée que la veille, loin du petit nuage sur lequel il était lundi soir après son premier succès sur un Dakar. Le Français a cédé aujourd'hui près d'une demi-heure sur Peterhansel.

Alors que la journée d'hier avait initié un resserrement au classement général, celui-ci s'est confirmé ce mardi. Certes, la donne est inchangée entre Al-Attiyah et Peterhansel, mais ce dernier se rapproche une nouvelle fois de son coéquipier Carlos Sainz. L'Espagnol a finalement bouclé l'étape du jour en cinquième position à 6'31, sauvant sa place de leader du Dakar pour... 24 secondes. Voici donc le trio de tête regroupé en 6'38 à trois jours de l'arrivée à Qiddiya. Passionnant !

Autos - Classement général provisoire après l'étape 9