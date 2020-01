Autos, étape 12 - Sainz triomphe une troisième fois sur le Dakar !

Sur une ultime spéciale raccourcie en raison de travaux sur des gazoducs, et amputée de sa moitié, Carlos Sainz a assuré au volant de son buggy Mini pour ne laisser aucun espoir à ses adversaires. Dès jeudi soir, Stéphane Peterhansel (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota) avaient estimé ne plus avoir aucune chance, ce qui s'est confirmé. La lutte entre les deux hommes pour la deuxième place finale a tourné à l'avantage du Qatari, ce dernier rattrapant rapidement le Français qui était parti avant lui pour s'assurer de ne pas être mis sous la menace.

À l'arrivée de cette 12e étape et avant la liaison finale puis la spéciale de démonstration qui ne compte pas pour le classement général, Al-Attiyah a repris 3'31 à Peterhansel et 3'56 à Sainz. Des écarts qui ne changent donc rien à la position des trois hommes sur le podium final.

Yasir Seaidan (Mini) a pris la deuxième place de l'étape du jour à 1'32 d'Al-Attiyah, Orlando Terranova (Mini) terminant troisième à 3'16. Fernando Alonso (Toyota) prend une belle quatrième place sur cette journée, à 3'25. L'Espagnol accroche la 13e place du classement général à 4h42 de Sainz.

À 57 ans, Carlos Sainz remporte avec Lucas Cruz à ses côtés son troisième Dakar avec un troisième constructeur différent, après ses succès décrochés en 2010 avec Volkswagen puis en 2018 avec Peugeot. Il boucle cette édition 2020 avec en poche quatre victoires d'étape, 6'21 d'avance sur le tenant du titre Al-Attiyah et 9'58 sur son coéquipier Peterhansel.

Autos - Classement général final provisoire