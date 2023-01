Barreda et Sainz accidentés dès la reprise

Charger le lecteur audio

Après une journée de repos bien méritée à Riyad, les concurrents du Dakar ont repris la route pour la neuvième étape, ce mardi matin. Au programme, 358 km de spéciale et 328 km de liaison pour rejoindre Harad, à l'est. Plus qu'un effort physique, cette étape s'annonçait être un défi de navigation, notamment dans la première moitié du parcours. Et, d'emblée, elle a fait des dégâts.

Victorieux avant-hier mais désormais très distancé au général, Carlos Sainz est parti en tonneau à la descente d'une dune au bout de cinq kilomètres seulement. Le pilote espagnol et son copilote Lucas Cruz sont sortis de leur Audi RS Q e-tron E2 qui s'était retrouvé sur le toit, mais si le navigateur semble indemne, le double Champion du monde des Rallyes souffre de douleurs thoraciques sur le côté droit d'après l'organisation de la course.

L'abandon de l'équipage a été annoncé par les organisateurs lorsque Sainz a été héliporté vers l'hôpital de Riyad pour y passer des examens... avant un rebondissement quelques minutes plus tard: l'Espagnol a semble-t-il demandé à l'hélicoptère médical de faire demi-tour pour retourner auprès de son auto et attendre l'assistance afin de tenter de se relancer. Un nouvel épisode dans un Dakar très mouvementé pour Sainz, qui a cumulé les problèmes dès la troisième étape. Alors qu'il avait déjà perdu beaucoup de temps, ses espoirs de victoire se sont définitivement envolés vendredi, dans un gros accident survenu lors de la sixième étape.

Fin de la course pour Barreda

Au kilomètre 16 ce mardi, c'est Joan Barreda qui a été stoppé net, victime d'une chute à la réception d'un saut en bas d'une dune. Le pilote espagnol, qui occupait la huitième position d'un classement général encore serré malgré une blessure au pied qu'il traîne depuis les premiers jours, a été pris en charge par les secours. Souffrant de douleurs au dos, il a lui aussi été héliporté vers l'hôpital de Riyad pour y être examiné et notamment passer un scanner bien que son état ne présente "aucun signe de gravité" d'après les organisateurs.

Dans la catégorie Motos, c'est Toby Price qui mène la spéciale pour le moment, lui qui occupait la quatrième place du classement général avant cette étape et peut espérer passer en tête s'il poursuit à ce rythme.

En Autos, Nasser Al-Attiyah, qui comptait déjà plus d'une heure d'avance sur son plus proche poursuivant, voit son leadership se consolider puisque le second, le jeune Henk Lategan, connaît un problème mécanique dès le début de cette étape et perd actuellement un temps précieux pour tenter de réparer son Toyota Hilux. Sébastien Loeb, remonté au quatrième rang avant la journée de repos, est provisoirement en tête de la spéciale au premier pointage.