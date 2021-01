Sainz s'est de nouveau perdu à trois reprises

Rien ne va plus pour Carlos Sainz depuis le début de la semaine. Dimanche, le tenant du titre avait fait preuve d'autorité pour remporter la première étape du Dakar 2021, mais la situation a changé du tout au tout à partir du lendemain. Lundi, un joint desserré à privé El Matador d'un peu de puissance moteur. Mardi, l'Espagnol et son pilote Lucas Cruz ont commis une grosse erreur de navigation, qui leur a fait perdre une demi-heure sur leurs concurrents directs. Quant à ce mercredi, le débours n'est pas aussi conséquent mais le duo ibérique concède près de trois minutes supplémentaires à Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel.

Entre Wadi Ad-Wadasir et Riyad, les difficultés de navigation dans l'habitacle du buggy Mini se sont confirmées, et Sainz ne le nie pas. "Une fois de plus, nous avons eu des problèmes de navigation", déplore-t-il. "Nous nous sommes perdus trois fois, la dernière fois dans la dernière partie, et nous avons dû faire marche arrière pour trouver le bon chemin, en perdant du temps."

Tout le monde y est allé de sa petite erreur de navigation aujourd'hui, comme l'ont aussi confessé Al-Attiyah, Peterhansel ou encore Sébastien Loeb. Néanmoins, les soucis de Sainz ont été plus importants, et lui ont peut-être même coûté la victoire d'étape, car à l'avant-dernier point de passage il était encore dans le match, revenu à une petite trentaine de secondes du meilleur temps.

Le Dakar 2021 vient seulement de boucler un tiers de son parcours, mais la situation sportive de Sainz au classement général est pour l'heure délicate. Avec 36'19 de retard et deux concurrents très expérimentés devant qui ne lèvent pas le pied, il faudra cesser les erreurs et également compter sur des mésaventures qui toucheraient la concurrence.

"L'étape était bonne, mais avec une navigation difficile et toujours compliquée dans certains domaines", souligne Sainz. "Ce n'était pas une journée facile pour nous, mais nous sommes là. Nous avons de réelles difficultés avec la navigation et aujourd'hui nous avons fait trois fois demi-tour. Nous devons un peu mieux comprendre ça, ou peut-être devrons-nous ralentir un peu plus à certains endroits pour comprendre le parcours."

L'étape qui attend les concurrents jeudi figure parmi les plus redoutées du parcours, avec au total 662 kilomètres à parcourir, dont 456 chronométrés. Il faudra affronter de nombreuses dunes en milieu de journée, avant des portions où les pierres mettront les pneumatiques à rude épreuve.

