Autos, Étape 11 - Loeb signe un quatre à la suite !

On n'arrête plus Sébastien Loeb ! Condamné à attaquer quotidiennement sans plus se poser trop de questions, le Français montre chaque jour qu'il aurait été en mesure de rivaliser pour la victoire finale sur cette 45e édition s'il n'avait pas perdu gros dès la deuxième étape. Revenu à toute vitesse sur le podium à la faveur de plusieurs victoires d'étape, le voici désormais concentré sur la deuxième place occupée par Lucas Moraes.

Pourtant, le 11e acte ne proposait pas forcément un profil favorable, surtout pour un ouvreur, avec le redouté désert du Quart vide, 274 km de sable et de dunes, ainsi que de la navigation. Sébastien Loeb s'attendait à une journée difficile même s'il rappelait hier qu'il aimait les dunes, tout comme son Hunter d'ailleurs. Il a finalement bouclé cette première partie du marathon en moins de trois heures, en étant le plus rapide et sans jamais avoir réellement été menacé pour la victoire d'étape puisqu'il figurait en tête à chacun des points de passage. Sur ce parcours, seuls Guerlain Chicherit et Mattias Ekström, avec l'unique Audi rescapée, ont tenu le rythme, échouant tout de même à 2'16 pour le Français et 2'26 pour le Suédois.

Lucas Moraes, étonnant et solide deuxième du général, continue de résister à la remontada mais a lâché aujourd'hui 6'12 sur Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah, toujours dans une position qui lui permet de voir venir et malgré un terrain qu'il affectionne particulièrement, semble adopter la prudence et abandonne 6'42.

Vainqueurs de leur quatrième spéciale consécutive, la cinquième depuis le début de cette édition, le pilote Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin vont pouvoir prendre soin de leur mécanique en l'absence d'assistance spécifique sur cette étape marathon, avant d'ouvrir à nouveau la route vendredi pour rentrer à Shayba.

Au classement général, et à trois étapes de la fin du Dakar 2023, Nasser Al-Attiyah demeure un leader serein avec une avance largement supérieure à une heure qui l'autorise à contrôler et gérer la situation. Sébastien Loeb, lui, en plus de conforter sa place sur le podium, se rapproche encore de Lucas Moraes dans l'espoir de lui ravir la deuxième place d'ici l'arrivée finale, dimanche à Dammam. Il est désormais à moins de dix minutes du Brésilien.

Classement général provisoire après l'Étape 11

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 39h16'33 0'10 2 L. Moraes Toyota +1h21'04 3 S. Loeb Prodrive +1h30'41 4'10 4 H. Lategan Toyota +1h49'17 20'10 5 G. De Villiers Toyota +2h13'42 4'00 6 M. Prokop Ford +2h53'59 7 R. Dumas Toyota +3h02'55 2'00 8 B. Baragwanath Century +3h24'18 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +3h53'03 1'00 10 J. Yacopini Toyota +4h07'20 0'10