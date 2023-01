La remontée de Loeb se poursuit à un rythme effréné

Charger le lecteur audio

Victoire dimanche, victoire mardi, victoire mercredi. Sébastien Loeb est en grande forme lors de cette seconde semaine du Dakar 2023 et poursuit sa remontée fantastique. Jadis relégué au 54e rang du classement général après trois crevaisons lors de la deuxième étape, victime d'un tonneau par la suite, le pilote Bahrain Raid Xtreme a néanmoins profité des ennuis rencontrés par nombre de ses rivaux pour grappiller du terrain dans la hiérarchie, jusqu'à prendre place dans le top 3.

Au volant de son Prodrive Hunter T1+, Loeb reste ainsi sur trois victoires d'étape consécutives, la première de cette série remportée à la suite d'une pénalité pour Carlos Sainz. Hier, l'Alsacien s'est imposé avec un peu plus de trois minutes d'avance sur son coéquipier Vaidotas Zala, malgré un problème technique qui l'a mis en retard pour le départ.

Ce mercredi, c'est sur Mattias Ekström que Loeb comptait trois bonnes minutes de marge au dernier pointage, avec une étape de seulement 114 kilomètres chronométrés au parcours assez particulier pour l'arrivée de la course dans le désert du Quart vide, où une étape marathon attend à présent les concurrents.

"J’aime bien les dunes, si si !" sourit Loeb, relayé par le site officiel du Dakar. "Après, quand ce n'est que de la dune… Là, on en a fait 115 bornes, c'était rigolo. Mais je pense à demain, si ce sont 280 bornes comme ça, ça va être long !"

"Le sable est sec et mou, il y a tout ce qu'il faut", décrit-il, alors que la pluie a pu perturber les journées précédentes dans d'autres régions d'Arabie saoudite. "C'est toujours pareil, il y avait des dunes un peu plus compliquées. Globalement, tout passe plutôt bien. [Il y a] quelques pièges avec des dunes cassées. Ce sont les dunes, il faut trouver le bon rythme, être sur la défensive aux endroits où il faut et plus à l'attaque dans d'autres endroits. Globalement, on fait une bonne spéciale, pas de problème. [C'est une] bonne mise en rythme pour la suite."

Grâce à ses performances, Loeb n'a plus que 16 minutes de retard sur la Toyota de Lucas Moraes au deuxième rang du général, mais Nasser Al-Attiyah continue de caracoler en tête avec 1h37 d'avance sur le tricolore. Alors que le Qatari gère sa place de leader en dosant sa prise de risque, notamment depuis qu'il est libéré de la pression des Audi derrière lui, l'Alsacien le sait, il est quelque peu utopique d'imaginer le rattraper. "D'ici six mois, je devrais réussir à remonter Nasser !" plaisantait-il ainsi mardi soir, après avoir tourné "sept ou huit minutes" à la recherche de way points durant une spéciale qui s'est révélée être un défi en termes de navigation.