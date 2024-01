La victoire du Dakar, un objectif mais "pas une obsession" pour Loeb

M.G., Al-'Ula - Gagner le Dakar, ce n'est pas une mince affaire, et ce n'est pas Sébastien Loeb qui dira le contraire. Si certains y parviennent assez rapidement, d'autres doivent attendre plusieurs années et, à l'aube de sa huitième participation, le Français est toujours en quête d'un premier exemplaire du célèbre trophée symbolisé par un touareg.

Aujourd'hui, alors qu'il retente sa chance, il est conscient qu'il n'a pas d'excuses compte tenu de son expérience dans la course réputée la plus difficile au monde. Même s'il a déjà fait l'expérience du podium, il veut atteindre son objectif ultime : gagner.

"Ce n'est pas une obsession", souligne-t-il, "mais j'ai déjà beaucoup d'expérience ici, avec quelques podiums, et il ne me manque que la première place. Je vais faire de mon mieux pour gagner, mais il est difficile de faire des prédictions, il peut se passer beaucoup de choses. La seule chose que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même chaque jour."

Associé à son navigateur Fabian Lurquin, la légende du WRC fera équipe avec le quintuple vainqueur de l'épreuve, Nasser Al-Attiyah, qui arrive chez Prodrive. "Je donne toujours le meilleur de moi-même dans les spéciales. L'arrivée de Nasser apporte beaucoup d'expérience, [il est] le meilleur pilote de ces dernières années sur ce rallye. Pour moi, c'est plus de pression, mais nous verrons ce que je peux faire."

Outre l'arrivée du Qatari, Loeb se félicite que son équipe ait apporté des améliorations sur des aspects aussi importants que les pneus, causes de tant de problèmes passés : "Nous avons bien évolué avec les pneus, et j'espère traverser les étapes avec moins de crevaisons. L'année dernière, ça a été dur, et cette année ça le sera aussi, mais j'espère que cette évolution nous aidera autant que possible."

Photo de: A.S.O. Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont fini deuxièmes du Dakar en 2023.

Pour Stéphane Peterhansel aussi, l'objectif est d'aller chercher la victoire, avec une motivation supplémentaire, celle d'évoluer dans le décor qui accueille l'épreuve. "Pour moi, le Dakar est la meilleure compétition possible, mais ma deuxième passion, c'est la nature, et ici on combine les deux", souligne le Bourguignon, engagé avec Audi et toujours copiloté par Édouard Boulanger.

"[La victoire] est l'objectif, mais ce n'est pas facile", poursuit Peterhansel, recordman de victoires dans le désert. "Nous l'avons vu ces deux dernières années, qui ont été compliquées pour nous, même si en 2023 ça avait été une erreur de ma part avec la dune. Cette fois-ci, nous verrons bien, mais nous espérons terminer la course au moins sur le podium."