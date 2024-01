Favoris et outsiders : les engagés à connaître sur le Dakar 2024

Le Dakar 2024 s'élance vendredi 5 janvier en Arabie saoudite, avec un Prologue de 28 km autour d'Al-'Ula en guise de mise en bouche. Suivront deux semaines d'un parcours qui s'annonce très sélectif, avec des étapes difficiles d'entrée de jeu.

>> Le parcours est à découvrir ici <<

Dans les catégories Autos et Motos, plusieurs concurrents sont d'ores et déjà affublés de l'étiquette de favori. D'autres endosseront le costume d'outsider, tandis que certains seront à suivre ne serait-ce que par curiosité, compte tenu de leur profil, de leur histoire ou de leur passé. Dans une liste des engagés très dense, Motorsport.com a dégagé une sélection non exhaustive afin de connaître les principales forces en présence et de les identifier plus rapidement.

Nasser Al-Attiyah et Kevin Benavídes remettent leurs titres en jeu au sein de deux plateaux particulièrement relevés, comme c'est maintenant le cas chaque année. Mais il y a eu du changement dans la catégorie Autos car le marché des transferts a fait bouger les lignes. La principale information demeure le transfert du quintuple vainqueur et tenant du titre, Nasser Al-Attiyah, de Toyota vers Prodrive, où il côtoiera un Sébastien Loeb une nouvelle fois en lice pour une victoire qui ne cesse de le fuir.

Chez Toyota, on a joué la carte de la jeunesse et de l'avenir pour tourner la page Al-Attiyah, en donnant notamment les clés des Hilux d'usine à Lucas Moraes et Seth Quintero, encadrés par l'expérimenté Giniel de Villiers. Audi s'engage pour la troisième année consécutive dans le cadre de son projet électrique avec un trio inchangé, formé par les têtes d'affiche Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström.

Les principaux engagés en Autos

Audi retente sa chance sur le Dakar.

N° Pilote Copilote Équipe Voiture 200 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Nasser Racing Prodrive Hunter 201 Yazeed Al Rajhi Timo Gottschalk Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 202 Stéphane Peterhansel Édouard Boulanger Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 203 Sébastien Loeb Fabian Lurquin BRX Prodrive Hunter 204 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 206 Lucas Moraes Armand Monleon Toyota Gazoo Racing Toyota GR DRK Hilux 207 Mattias Ekström Emil Bergkvist Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 208 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Jipocar Team Ford Raptor 209 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing Toyota GR DRK Hilux 210 Nani Roma Alex Haro Bravo Ford M-Sport Ford Ranger 211 Guerlain Chicherit Alex Winocq Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 212 Mathieu Serradori Loïc Minaudier Century Racing Factory Century CR6-T 216 Seth Quintero Dennis Zenz Toyota Gazoo Racing Toyota GR DRK Hilux 219 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Century CR7-T 220 Christian Lavieille Valentin Sarreaud MD Rallye Sport MD Optimus 223 Benediktas Vanagas Kuldar Sikk Toyota Gazoo Racing Baltics Toyota Hilux 226 Saood Variawa François Cazalet Toyota Gazoo Racing Toyota GR DRK Hilux 231 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing Toyota Hilux

Les principaux engagés en Motos

Kevin Benavídes, ici avec Nasser Al-Attiyah en 2023, remet son titre en jeu.