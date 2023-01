Motos, Étape 11 - L. Benavídes triple la mise, Klein perd des plumes

Charger le lecteur audio

Pour les motards certainement plus que pour n'importe quels autres concurrents sur le Dakar, les journées suivent le cours des dunes dès lors que vous avez terminé aux avant-postes la veille. En dépit du nouveau système de bonifications mis en place cette année, ouvrir la route et faire la trace demeure un désavantage fortement ressenti. Ce jeudi, ce sont donc Ross Branch, Adrien van Beveren et Michael Docherty qui ont payé les pots cassés.

Au menu de la journée, lancée très tôt, des dunes et du sable à foison, sur une distance chronométrée de 274 km au départ de Shayba. Le décor est somptueux, le désert du Quart vide est plus que jamais au rendez-vous. Avec une donnée délicate supplémentaire qui est le format marathon : pas d'assistance au terme de la liaison en fin de journée, pour enchaîner demain avec la deuxième partie.

En ces lieux magiques, Luciano Benavídes et Skyler Howes se sont disputé la victoire d'étape, avec Daniel Sanders et Toby Price en arbitres. C'est l'Argentin qui a eu le dernier mot pour décrocher ce qui est déjà son troisième succès sur ce Dakar 2023, avec une avance de 1'38 à l'arrivée sur Sanders, et de 1'56 sur Price. Quatrième à 2'09, Howes fait la très bonne opération pour reprendre les commandes du classement général, délaissées la veille au profit de Kevin Benavídes.

Dans cette première partie d'étape marathon, les écarts sont restés plutôt mesurés si l'on excepte les difficultés évidentes rencontrées par les ouvreurs. Ainsi on retrouve un top 10 qui se tient en moins de sept minutes. Les battus du jour – tout en ayant conscience que la situation sera inversée demain – doivent faire les comptes : Van Beveren rend 9'10 au vainqueur du jour, Branch 12'53. Néanmoins la plus mauvaise opération est clairement celle effectuée par le jeune Mason Klein, relégué ce jeudi à 19'35 du temps de référence !

Au classement général, Skyler Howes se retrouve en tête-à-tête avec Toby Price puisque l'Américain est leader avec seulement 28 secondes d'avance. Troisième, Kevin Benavídes est à 2'44 puis le fossé derrière le podium est creusé, Pablo Quintanilla pointant à 14'14. Cinquième, Adrien van Beveren compte 15'24 de retard. Reculant au neuvième rang, Mason Klein est désormais à plus d'une demi-heure de la tête de course.

Classement général provisoire après l'Étape 11

Pilote Moto Temps Pénalité 1 S. Howes Husqvarna 38h47'43 1'00 2 T. Price KTM +00'28 1'00 3 K. Benavídes KTM +02'44 3'00 4 P. Quintanilla Honda +14'14 2'00 5 A. Van Beveren Honda +15'24 6 L. Benavídes Husqvarna +18'06 7 D. Sanders GasGas +21'40 4'00 8 J. Cornejo Honda +25'40 9 M. Klein KTM +31'35 4'00 10 M. Walkner KTM +44'45