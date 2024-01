Motos, 6e étape - Van Beveren dompte les dunes du Quart vide !

Déjà très bien placé jeudi et en tête du scratch lorsque l'étape "48H Chrono" a été mise sur pause, Adrien van Beveren s'est offert aujourd'hui une victoire de prestige sur le Dakar. Le Français a ouvert son compteur en 2024 de la plus belle des manières, signant son quatrième succès sur l'épreuve tout en faisant une très belle opération au classement général.

Avant de camper dans le désert, sans assistance, le pilote Honda avait ferraillé hier avec son coéquipier Ricky Brabec, mais ce vendredi c'est également à Toby Price qu'il a fallu résister sur la grosse centaine de kilomètres restant à parcourir.

Reparti au petit matin, le pilote tricolore n'a pas tremblé et a maintenu son excellent rythme, sur un terrain de jeu fait de dunes du Quart vide qu'il apprécie particulièrement. S'il a tout de même décrit une spéciale très physique et exigeant une bonne gestion du carburant, il a bien été le plus rapide sur ces deux jours, bouclant les 626 km en un petit peu moins de huit heures.

Deuxième, Toby Price en a terminé avec 4'13 de retard, Ricky Brabec pointant à 5'02. Les écarts sont restés raisonnables dans le top 10, qui se tient en moins d'une demi-heure et au sein duquel on retrouve notamment Daniel Sanders (+6'55), Ross Branch (+9'40), Luciano Benavídes (+10'39), José "Nacho" Cornejo (+15'49) et Kevin Benavídes (+16'05).

Cette sixième étape aura en revanche été fatale au malheureux Joan Barreda. Héroïque jeudi puisqu'il a repris la route malgré ses blessures contractées mercredi sur la 5e étape, il n'a pas pu rallier l'arrivée. Immobilisé par un problème mécanique après 529 km, l'Espagnol n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner.

Au classement général, la belle affaire est signée Ricky Brabec, particulièrement régulier tout au long de cette première semaine. L'Américain se retrouve en tête avec 51 secondes d'avance seulement sur Ross Branch, et 8'14 sur "Nacho" Cornejo. Vainqueur du jour, Adrien van Beveren se replace au pied du podium, quatrième à 9'21 du nouveau leader.

Romain Dumontier sort du top 10 après une étape compliquée pour lui en raison d'une blessure à une côte et d'une panne d'essence survenue jeudi. Son compatriote Jean-Loup Lepan fait pour sa part son entrée parmi les dix premiers.

