Joan Barreda accidenté et dans le doute pour la suite du Dakar

M.G., Shubaytah - L'arrivée de la cinquième étape approchait pour Joan Barreda lorsqu'il a été catapulté par sa moto et est retombé dans le sable du désert du Quart Vide, le terrain de jeu de la spéciale disputée aujourd'hui. Une spéciale courte, mais qui lui a valu deux chutes, dont cette dernière qui semble laisser des traces.

S'il a bel et bien vu l'arrivée, l'Espagnol était encore endolori lorsqu'il a débriefé sa journée pour les médias présents sur place, dans la tente de Hero Motorsport. Interrompant sa séance de massage, il a expliqué ce qui lui est arrivé : "On a tous commencé en attaquant fort, on voyait aux traces que tout le monde attaquait fort. Au kilomètre 30 environ, j'ai vu une dune, j'ai accéléré, j'ai sauté et quand je suis retombé, la moto s'est bloquée et je ne suis pas tombé complètement, mais mon corps a heurté le matériel."

"Le répétiteur de cap s'est déconnecté et je devais baisser les yeux pour contrôler [où j'étais]. Et puis, à environ 20 ou 30 [km] de la fin, il y avait de l'herbe à chameau, j'étais mal placé sur l'avant et j'ai fait quelques tours [en l'air] avec la moto", a poursuivi l'Espagnol. "Là, j'ai vraiment tapé fort, la moto m'est retombée dessus, sur la poitrine, et j'ai assez mal au sternum. Le problème, c'est qu'en fonction de la position de mon bras, ça me fait très mal."

Joan Barreda, deux fois classé cinquième en 13 participations au Dakar, s'est rendu au centre médical à l'issue de l'étape. Aucune fracture n'y a été décelée, mais il ignore s'il pourra reprendre le guidon demain pour se lancer dans l'étape marathon dite "48H chrono".

"On m'a fait des radios du sternum et il n'est pas fracturé, mais il doit y avoir quelque chose parce que sinon, je n'aurais pas si mal. On verra ce qui se passera demain, mais il est clair qu'il faut être bien physiquement. Il faut pousser fort dans cette course, c'est pour ça il faut être bien physiquement."

"Ma mentalité, c'est de donner le maximum", a-t-il ajouté, alors que sa dernière position du jour parmi les Rally GP le place premier dans l'ordre des départs pour jeudi. "Je vais essayer, mais tout dépendra de la douleur. Je veux y aller et mettre les gaz."

Après le scratch de Pablo Quintanilla aujourd'hui, c'est Ross Branch qui mène le classement dans la catégorie Motos, suivi de près par "Nacho" Cornejo et Ricky Brabec. Le Français Adrien van Beveren est remonté à la quatrième place, à 18 minutes du leader.