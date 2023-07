Nani Roma va porter le projet de Ford et M-Sport en rallye-raid

Après des mois de développement, le Ford Ranger T1+ s'apprête à faire ses débuts en compétition. M-Sport, partenaire de longue date de Ford, et Neil Woolridge Motorsport, qui avait conçu la première version du Ranger, ont annoncé leur participation à la Baja Aragón les 21 et 22 juillet prochain. La structure a également enrôlé deux pilotes, le très expérimenté Nani Roma d'un côté et Gareth Woolridge de l'autre.

Roma a remporté le Dakar sur deux roues en 2004, pour son dernier départ dans la catégorie motos, puis en autos dix ans plus tard avec Mini. Également aligné sur des Mitsubishi, BMW, Nissan et Toyota au cours de sa carrière, il a effectué ses deux dernières participations au Dakar avec BRX en 2021 et 2022 mais n'était pas au départ cette année alors qu'il n'avait manqué aucune édition depuis 1997. Ces derniers mois, Roma a été très impliqué dans le développement du Ford Ranger.

"La voiture a beaucoup changé entre mon premier test et le dernier récemment effectué au Maroc", souligne l'Espagnol, qui aura Alex Haro pour copilote. "Tous les mécaniciens et ingénieurs ont fait un excellent travail pour stabiliser la voiture tout en améliorant sa fiabilité et ses performances. Nous avons travaillé dans la bonne direction tous ensemble. Le Ranger est une bonne voiture, nous avons encore des points à améliorer mais il a déjà un bon niveau."

Le Ford Ranger T1+.

Roma ne sait pas véritablement à quoi s'attendre pour son premier rallye-raid avec Ford : "J'ai toujours voulu remporter toutes les courses auxquelles j'ai participé depuis 30 ans. J'ai remporté la Baja España neuf fois, quatre à motos et cinq en autos, donc ce serait très particulier de gagner pour la dixième fois avec Ford dans ce nouveau projet. J'ai toujours l'objectif de m'imposer, surtout à domicile, mais cette fois c'est un peu différent."

"Je n'ai pas roulé en compétition depuis un an et demi et je suis dans un environnement totalement nouveau. Nous ne savons pas où nous situer précisément par rapport aux autres équipes pour le moment. Toutes les usines seront à la Baja España Aragón, ce qui en fait l'opportunité idéale pour voir où nous en sommes."

Gareth Woolridge, fils de Neil Woolridge, cumule un rôle de pilote et d'ingénieur pour la structure qui a développé le Ranger. Il a ainsi contribué à la conception mais aussi aux essais du Ranger depuis le lancement du projet T1 en 2019, puis du T1+ il y a deux ans. Il a récemment remporté les 1000 km de Kalahari-Botswana et mène le Championnat d'Afrique du Sud des rallye-raids.

"L'Espagne sera une épreuve totalement nouvelle pour Boyd [Dreyer, son copilote] et moi", déclare Woolridge. "Le format est un peu différent et il faudra s'y habituer, mais le terrain sera similaire à certains sur lesquels nous avons roulé. Nous espérons pouvoir rouler et apprendre avec l'équipe. Il s'agit de notre première compétition avec M-Sport donc l'objectif sera d'apprendre, de travailler et de renforcer l'équipe pour décrocher un bon résultat. L'objectif le plus important est de finir à une bonne position."