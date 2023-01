Revenu de la 54e à la 4e place, Loeb croit au podium

Charger le lecteur audio

Le Dakar 2023 est arrivé à mi-parcours ce dimanche au terme de la huitième étape, laissant place lundi à une journée de repos bien méritée à Riyad. La première semaine, riche en événements, a fait des dégâts et placé Nasser Al-Attiyah sur orbite, mais a également démontré que rien ne serait acquis jusqu'à l'arrivée.

Sébastien Loeb peut en témoigner, lui qui croyait avoir tout perdu lundi dernier. Certes, le Français est encore loin de pouvoir à nouveau penser jouer la victoire et il faudrait pour cela que son principal rival connaisse une énorme défaillance. En revanche, la perspective d'un nouveau podium sur l'épreuve devient réaliste. Après avoir pointé au 54e rang du classement général en milieu de semaine, le voici revenu en quatrième position, à 32 minutes de Lucas Moraes et 49 minutes de Henk Lategan.

"Ce n'est pas si mal vu les galères du départ", convient le pilote BRX. "On est dans le coup pour potentiellement une bagarre pour un podium, donc ce n'est pas si mal. On ne sait pas, à la régulière ce n'est pas simple, il y a beaucoup d'écart, mais en six étapes… Comme dit, on a vu ce qui s'est passé dans la première semaine déjà. Il peut se passer plein de choses encore, donc on verra bien."

Surtout que la deuxième semaine propose un menu gargantuesque, avec des distances certes plus courtes mais faites d'un passage redouté et inédit dans le désert du Quart vide, ainsi que d'une étape marathon jeudi et vendredi prochains, à deux jours de l'arrivée à Dammam. Ce parcours vers le golfe Persique, c'est surtout le leader du classement général et tenant du titre, Nasser Al-Attiyah, qui l'attend avec impatience. Il aura pour lui la connaissance du terrain.

"On a travaillé très dur depuis le début, et on en tire les bénéfices", résume le Qatari ce dimanche en guise de bilan de sa première semaine. "Maintenant, on doit tout simplement essayer d'être chaque jour dans le top 3, pour les points importants au championnat. Je serai à la maison la semaine prochaine ! Ce sera comme être chez moi. On doit vraiment être prudents et travailler jour après jour pour voir comment se déroulera la course."

Mardi, les concurrents quitteront Riyad pour rejoindre Harad avec 358 km de spéciale et 328 km de liaison pour ce qui sera la dernière étape avant la plongée dans les profondeurs du Quart vide.